Joana Sanz hace saltar las alarmas sobre una posible nueva relación

Fue hace escasos días cuando las redes sociales se llenaron de todo tipo de reacciones a un vídeo que una usuaria de TikTok publicó en su perfil, y que ya acumula casi 8 millones y medio de reproducciones. En él, aparecía una pareja anónima de abuelos disfrutando de un divertido día de playa y de su amor, jugando y salpicándose con el agua. «Parejas que mantienen su promesa de hasta que la muerte los separe», comentó la joven.

Y eso es precisamente lo que desearía en estos momentos Joana Sanz. La modelo tinerfeña ha recreado y compartido la estampa hace escasas horas con sus más de novecientos mil seguidores en Instagram desde una playa que bien podría ser de la Costa Brava o de la Costa Dorada, pues fue hace escasos días cuando confesó estar de regreso por unos días en Barcelona tras varias semanas alejada de la ciudad condal. «Hace tiempo que publico cuando estoy en Barcelona solamente para mejores amigos. Pero como ya saben que estoy aquí porque me han recibido en el aeropuerto, pues nada, les comparto a la chupipandi», escribió junto a la imagen de un perro.

Joana Sanz en un photocall en Madrid / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que el vídeo de Joana ha hecho saltar todas las alarmas sobre un posible nuevo romance de la modelo, dado que aparece en compañía de un apuesto hombre. De ser así, esto supondría un antes y un después en la relación que Joana todavía mantiene con Dani Alves, quien continúa en prisión preventiva acusado de una presunta violación a una joven de 23 años que se produjo en la noche del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Cabe recordar en este sentido que Joana Sanz y Dani Alves son todavía marido y mujer y que, si bien se conoce el deseo de la de Tenerife por romper con su matrimonio, el ex jugador del FC Barcelona no estaría muy por la labor de concederle tal deseo a su esposa. «Alves sigue afirmando que Joana es la mujer de su vida y no se va a separar», contó Marc Leirado en Así es la vida. «También hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que hacerlo. Están siendo días duros para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer, aunque quizás ella sí se equivocó conmigo. Joana es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», fueron las últimas palabras de Dani Alves en consonancia con este asunto.

Joana Sanz y Dani Alves en un coche. / Gtres

Joana Sanz, implacable contra los ‘haters’

Joana Sanz ha visto incrementadas las críticas hacia su persona en los últimos meses por, precisamente, su relación con el deportista. Tanto, que la joven ha terminado por estallar en más de una ocasión contra los haters. La última hace escasos días. «No voy a hablar de estas cosas. Es mi vida personal y lo que quiera compartir, tengo una red social para ello. Hay que trabajar que las facturas no se pagan solas», señaló.