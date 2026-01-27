Jim Curtis, el novio coach de Jennifer Aniston, desvela los secretos de su relación con la actriz

El nuevo proyecto de Jim Curtis tiene inmerso al coach en una gira promocional. Se trata de un ensayo bajo el nombre The Book of Possibility, en el que comparte el método que ha ideado, por el cual busca ofrecer a los lectores una terapia lo más parecida al coaching individual. La última aparición la ha hecho en el programa matutino estadounidense Today, donde ha compartido una agradable charla con los colaboradores, en la que ha superado las barreras de lo profesional y se ha atrevido a abordar cuestiones relacionadas con el plano sentimental.

No es habitual que Curtis hable abiertamente y frente al público de su esfera privada. Sin embargo, ha roto esta norma no escrita para él y ha dado detalles de cómo se fraguó su actual idilio con la mítica actriz Jennifer Aniston. Lejos de excentricidades, ambos se conocieron de la forma más habitual que lo hacen las parejas de hoy en día, a través de personas comunes. «Nos presentaron unos amigos. Eso es todo», ha confesado. De la misma manera, ha revelado que hasta que llegaron a tener un acercamiento más íntimo, estuvieron «mucho tiempo». Algo que no ocurrió sin antes hablar mucho y conocerse a fondo y que sucedió una vez tenían confianza uno en el otro y se «hicieron cercanos».

Jim Curtis y Jennifer Aniston. (Foto: Redes sociales)

Cronología de la relación de Jim Curtis y Jennifer Aniston

A pesar de que la pareja trató de mantener en secreto su idilio el mayor tiempo posible, los rumores no dejaron de sucederse. Los motivos no fueron otros que la pareja fue vista por las calles de ciudades como Los Ángeles y Nueva York compartiendo planes de ocio como cenas y paseos. A esto se le suma que los paparazzis les fotografiaron en un lujoso yate en aguas baleares, donde disfrutaban de unas vacaciones con amigos, entre los que se encontraban el actor Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka, y Amy Schumer.

Jennifer Aniston y Jim Curtis en Ibiza. (Foto: Gtres)

Tras meses de habladurías, fue el medio Us Weekly quien confirmó en exclusiva el romance, siendo este el primer paso para que Aniston y Curtis se decidieran a oficializar su relación. Confirmación que realizaron a través de las redes sociales en otoño de 2025 y que muchos medios calificaron como toda una declaración de amor. Desde ese momento, han sido contadas las ocasiones en las que han compartido contenido juntos. Sin ir más lejos, el pasado 3 de noviembre, Jennifer tiró de Instagram para felicitar a su novio. «Feliz cumpleaños, amor mío», escribió junto a un corazón rojo en señal de amor romántico, pasión, cariño y conexión emocional profunda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TODAY (@todayshow)

Nueva York ha sido uno de los escenarios que ha sido testigo de este romance. Allí fue la presentación de la cuarta temporada de The Morning Show, la serie de drama de Apple TV en la que la eterna Rachel Green de Friends es protagonista. Un acontecimiento muy importante en el que estuvo arropada por Curtis que, fiel a su estilo, no posó ante la prensa, manteniendo así un discreto segundo plano y dejando todo el protagonismo a su actual compañera de vida.