Jesús Vázquez ha hablado alto y claro. En la presentación de La noche de los récords, formato que se estrena este 7 de mayo a las 23:00 horas en Telecinco, el presentador no sólo posó en el photocall habilitado, sino que también habló ante los medios de comunicación. A pesar de que siempre relega a un segundo plano su vida personal, hizo una excepción y se sinceró sobre un tema de actualidad, la paternidad.

Jesús Vázquez sobre la paternidad

Con total sinceridad, Jesús Vázquez ha abordado este tema. «Me daba terror no ser un buen padre ni estar a la altura y por otra parte ya me sentía realizado como persona», ha comentado. «Nos han metido en la cabeza que para ser feliz tienes que tener un hijo y para mí no es necesario», ha finalizado, dando así su opinión al respecto y dejando clara su postura.

Jesús Vázquez posando ante los medios. (Foto: Gtres)

Unas declaraciones que van en sintonía a las que expresó en 2021 en una entrevista para ABC. «Nos planteamos la paternidad pero decidimos que no nos llenaba tanto», indicó, haciendo referencia a su marido, Roberto, con quien lleva más de dos décadas. En 2014 también contó que no encontraba el momento e ser padre. «No sé si estoy preparado para adoptar. Creo que éste no es el momento para poder hacerlo. Y además tiene que ser una decisión compartida con mi marido», comentó en una conversación con LOC.

Su historia de amor con Roberto

Sin duda, Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés, se han convertido conforme ha ido pasando el tiempo en una de las parejas más estables del imaginario rosa. Se conocieron en Madrid a finales de junio del año 2001, en el marco de las celebraciones del Orgullo de aquel año. Fue un auténtico flechazo.

