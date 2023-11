El fallecimiento de Fernando Fernández Tapias ha supuesto un duro mazazo para Nuria González. La ex modelo, que se casó con el empresario el 14 de octubre de 2002, se mostró como su gran apoyo hasta sus últimos días. Desolada y muy afligida, acudía a finales del mes de octubre a despedir al hombre de su vida junto a los dos hijos que el matrimonio tuvo en común: Iván y Alma. Este fin de semana, poco más de 15 días después de su muerte a los 84 años, Nuria ha recibido la visita en su domicilio de su círculo de amigos más cercanos.

Nuria González acudiendo al tanatorio tras la muerte de Fernando Fernández Tapias / Gtres

Uno de los primeros en llegar era Jesús Vázquez junto a su marido Roberto. El presentador de televisión ha sido una de las personas que más ha apoyado a Nuria González en tan duros momentos. Él mismo desveló que ambos se conocieron de manera casual en la década de los 90 cuando él ya era muy conocido por el programa la Quinta Marcha. Por aquel entonces, la madre de Nuria era la alcaldesa de Palencia y quiso contratar al artista para un evento. De aquel encuentro, Jesús hizo muy buena amistad con la joven modelo, llegando a conocer más tarde a su marido y a los hijos que tuvo con él. Según Vázquez, la de Nuria es una familia a la que quiere mucho.

Jesús Vázquez junto a su marido Roberto / Gtres

Este fin de semana, ante las preguntas de los reporteros, Jesús aseguraba que Nuria se encuentra «como cualquier viuda». «Triste y bien acompañada», decía antes de entrar a su casa. Sin duda, sus amigos están siendo uno de sus mejores apoyos. De hecho, tras reunirse con ella, Jesús volvía a atender a la prensa actualizando el estado de la que fuera mujer de Fernando Fernández Tapias. «Está llevándolo bien, con resignación, con la compañía de la gente que la quiere, su familia y amigos, sobre todo», destacaba.

También visitó la casa de Nuria González la modelo Nieves Álvarez. Sin embargo, en este caso, la también presentadora de televisión evitó pronunciarse sobre ningún aspecto que atañe a su amiga, haciendo gala de la discreción que siempre la ha caracterizado. Y de la misma manera, Patricia Cerezo, ex mujer de Ramón García, guardó silencio ante la prensa sobre el estado de su gran amiga. «Perdonadme, sabéis que siempre respondo, pero no voy a decir nada», indicó Patricia. Así mismo, no dio respuesta a las preguntas sobre su otra gran amiga, Genoveva Casanova, y el escándalo levantado tras sus fotos con el príncipe Federico de Dinamarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patricia Cerezo De Castellví (@paticerezo)

Quien sí quiso decir unas palabras fue la empresaria Maribel Yébenes. Ella misma perdió a su marido y padre de su hija, Antonio García-Ordoñez, el pasado mes de agosto, por lo que está más sensibilizada con todo el proceso de duelo por el que está pasando Nuria González en estos momentos. Aunque no quiso profundizar en todo lo que rodea a su amiga, sí que aseguró estar muy apenada por ella tras la muerte de Fernando Fernández Tapias.