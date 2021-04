Después del rotundo éxito de la primera temporada de ‘El Desafío’, -formato que pertenece a la productora de Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’-, el programa ha tomado la decisión de continuar con una segunda edición y nuevos rostros conocidos. María Pombo, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, ‘El Monaguillo’, Juan Betancourt, Lorena Castell, Norma Duval -que sustituye en el último momento a Bárbara Rey al dar positivo en coronavirus-, y Jesulín de Ubrique, completan la lista de los participantes de esta nueva entrega que estará presentada una vez más por Roberto Leal.

Este viernes han comenzado las grabaciones en Madrid bajo estrictas medidas de seguridad para evitar así cualquier contagio posible causado por el coronavirus. El torero después de participar en ‘Dos parejas y un destino’ ha querido adentrarse en una nueva aventura televisiva. Es la primera vez después de varios meses que el marido de María José Campanario viaja, aunque esta vez ha sido por motivos laborales. Sin embargo, y pese a estar en la misma ciudad que su hija, parece que el televisivo no tiene intención de tener una quedada con Julia Janeiro, quien hace una semana cumplió la mayoría de edad.

El motivo por el cual no se verán no es otro que el de cumplir las medidas de seguridad frente a la Covid-19. En la última entrevista que Jesulín de Ubrique ha concedido a la revista ‘¡Hola!’ ha hecho hincapié en que tiene muchas ganas de ver a su hija, pero que su viaje a la capital se va a limitar para cumplir con sus compromisos profesionales. De modo que, tan pronto como sea tanto él como su mujer se reencontrarán con Julia para celebrar sus 18 años, ya estos días en los que padre e hija estarán más cerca que nunca no tendrán ningún encuentro según ha relatado el diestro al citado medio.

Cumpleaños Julia Janeiro

El pasado domingo Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad, pero lejos de los suyos. La joven que está viviendo en Madrid desde hace algún tiempo, celebró ese día tan especial con su pareja, Brayan. Para la especial ocasión, la hija de la odontóloga lució un vestido negro con escote en ‘V’ en color negro, look con el que se fue a almorzar junto al jugador de fútbol. Desde ese día se puede decir que la vida de la hija del torero ha dado un giro de 180 grados, pues al cumplir los 18 se ha convertido en un personaje público. Sin ir más lejos, hace unos días, una ex amiga suya llamada Claudia dio unas llamativas declaraciones en ‘Sálvame’. Es muy rara, o sea, es una buena persona en su fondo pero es muy rara porque al haber tenido la vida que ha tenido nunca se ha fiado de nadie, como que era muy cohibida en algunos sentidos. Sí que es verdad que ella es muy suya», dijo.