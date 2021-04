Hace unos días, Julia Janeiro, hija mayor de María José Campanario y Jesulín de Ubrique alcanzaba la mayoría de edad en medio de un gran revuelo mediático, algo habitual en los casos de hijos de personajes destacados de la sociedad española. Aunque por ahora la joven no se ha pronunciado, ahora son sus padres quienes han concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que revelan algunos detalles de la vida de Julia.

María José y Jesulín se encuentran en su residencia de Arcos de la Frontera y todavía no han podido felicitar en persona a Julia, aunque esperan que la joven continúe llevando una vida normal: “no hemos podido estar con ella, por la pandemia, y nos hemos quedado en casa. Pero, si Dios quiere, ya lo celebraremos cuando ella vuelva”, asegura el torero. De hecho, aunque Jesulín tiene previsto viajar en estos días a Madrid, las restricciones actuales no le permitirán reunirse con su hija: “tengo que ir esta semana a Madrid a grabar El Desafío, pero no voy a poder ver a mi hija porque hay que seguir unas medidas anti-covid muy estrictas”, cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑱𝑼𝑳𝑺 𝑱𝑨𝑵𝑬𝑰𝑹𝑶 (@julsjaneiro)



Tanto el torero como la odontóloga están muy orgullosos de la joven: “se encuentra muy bien y está muy guapa. Espero que tenga una vida feliz y que cumpla todos objetivos y proyectos, que son muchos”. A Jesulín no le preocupa que su vida cambie ahora que ha alcanzado la mayoría de edad: “es verdad que ha pasado una etapa de niña a mujer, aunque yo la veo como una cría. Comprendo el interés que pueda despertar, pero la primera que ha querido que todo esto fuera lo más normal posible es ella. Gracias a Dios, así ha sido. Mi hija es adulta y tiene que opinar y decidir por ella misma.”

El torero reconoce que su hija le suele pedir consejos, aunque no siempre hace caso: “es una chica fabulosa, muy buena. Para mí, lo más importante es que se centre en sus estudios, independientemente de que tenga o no una vida pública. Está centrada en sus estudios, en sus cosas. Es una chica normal, como todas las chicas. Simplemente, tiene unos padres conocidos.”

Por su parte, María José Campanario, que acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna del coronavirus, reconoce que le da mucha pena no haber pasado el día con su hija, pero espera poder celebrarlo más adelante: “Durante el día de su cumpleaños, hablé muchas veces con ella, para asegurarme de que estaba tranquila y que se lo había pasado bien, como así fue”. La odontóloga recalca lo reservada que es la joven: “Aunque parezca otra cosa por las fotos que sube, muy mujerona, es una niña muy tímida y reservada”.

María José ha confirmado que Julia está muy centrada en sus estudios: “está sacándose el C-2 de Inglés y el carnet de conducir. En septiembre, empezará el módulo. Va a hacer dos módulos y luego irá a la universidad. En su pensamiento, está hacer la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Pero es muy joven todavía para tenerlo claro del todo.”

Desde que cumpliera 18 años no han parado de compararla con las hermanas Kardashian, algo que a su madre le hace mucha gracia: “¡me hacen gracia! Lo de comparar a una persona con otra siempre me ha hecho muchísima gracia. Pero siempre le he inculcado a mi hija que sea una persona por sí misma. Ella es ella: Julia Janeiro”.