El peculiar ‘miembro’ con el que Jessica Bueno ha ampliado su familia

Jessica Bueno ha optado por ampliar su familia de la manera más peculiar. Y es que, aunque ya contaba con tres hijos, dos de ellos fruto de su relación con Jota Peleteiro y el primero de su romance con Kiko Rivera, la sevillana se ha hecho eco en redes sociales de la presentación de un nuevo integrante, que se trata nada más y nada menos que de una mascota de lo más original.

El nuevo “bebé” que ha pasado a formar parte del núcleo de la influencer es una cabra, que se ha sumado ya a los muchos animales con los que cuenta Bueno en su domicilio conyugal con su marido: “Súper felices de tener a Billy en casa. Os presentamos a nuestro nuevo bebé”, apuntaba la de Sevilla, visiblemente feliz al hacer pública una instantánea en la que aparecían todos y cada uno de los miembros de su abultada familia, que no han tardado en arropar a la cabra para que consiga adaptarse a su hábitat tan pronto como sea posible. De hecho, a través de su Instagram personal, la modelo ha compartido con sus casi 200 mil seguidores el momento del recibimiento por parte de los más pequeños de la casa al cabrito, que permanecían atónitos al conocer al que se convertirá en su nuevo acompañante de aventuras.

Teniendo en cuenta que hace casi un año que Jessica dio a luz por tercera vez, ahora cuenta con “tres bebés en casa” a los que tiene que alimentar. Estos no son otros que el pequeño Alejandro, su perrito y su cabra, que han llegado a la familia para quedarse y para dar aún más armonía y felicidad a una de las parejas más consolidadas del panorama nacional.

Después de haber recibido su primera toma de contacto con los hijos de Bueno, Billy ha sido acompañado por los dos perritos de la familia por algunos de los rincones del domicilio, en los que ha intentado comerse todas las plantas que encontraba a su paso mientras se despertaba su curiosidad a la hora de seguir conociendo el que será su nuevo hogar.

Aunque no es habitual contar con una cabra dentro de un domicilio, no ha resultado extraño viniendo de la ex de Kiko Rivera. Jessica Bueno es una gran amante de los animales, pasión que ha hecho pública a través de sus plataformas 2.0, donde ha compartido un sinfín de imágenes en las que posa con perros e incluso con caballos, demostrando así que le encanta contar con la compañía de estos seres vivos. Además, hace apenas un mes ya publicó una foto con otra cabra en la que su rostro se apreciaba visiblemente feliz, dejando entrever que no descartaba la idea de que se uniera a su familia numerosa: “Que bebé tan preciosa. Nos la llevamos a casa?”, le preguntaba a su marido. Pero lo cierto es que finalmente se han decantado por otro animal de la misma especie que combina los colores negro y blanco en su pelo.