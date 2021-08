Jessica Bueno cumple 31 años este 17 de agosto y lo hace en un momento extremadamente dulce. Superada la barrera de los tres dígitos, acaba de experimentar hace un mes lo que siente al formar una familia numerosa. El pasado 13 de julio vino al mundo el que fue su tercer hijo y primero con su actual pareja, el futbolista Jota Peleteiro. ¿Cómo se siente en su día? ¿A quién tiene que agradecer? ¿En qué momento vital se encuentra? Son solo algunas de las preguntas que ella misma ha querido responder a través de una publicación en Instagram.

Tres son las fotos que ha elegido la de Sevilla para auto felicitarse el cumpleaños. La primera, al más puro estilo vigilante de la playa, con un bañador rojo que realza su figura y una sonrisa de oreja a oreja. Jessica surca las aguas a bordo de un barco, un plan siempre muy apetecible. La segunda imagen seleccionada pertenece a una velada, a buen seguro con Jota, y en ella la andaluza muestra el esplendor de su belleza regalando otra bonita sonrisa. La última está dedicada al amor de su vida, el hombre que ha sabido comprenderla, cuidarla, quererla y junto a quien ha tenido dos hijos.

Jessica Bueno se sincera con sus seguidores como pocas veces antes lo ha hecho. «{17-08-90🦁} Hoy cumplo 31 años. Me siento agradecida por mis 31. He llegado a los 31 habiendo terminado un grado de cuatro años, formada en una profesión que me apasiona», empieza escribiendo. Mención aparte merece la maternidad, experiencia que le ha cambiado la vida y que la hace encontrarse de la siguiente manera: “He llegado a los 31 habiendo formado una familia Preciosa. He llegado a los 31 años teniendo tres hijos maravillosos”. Incluso se reconoce feliz pese a que no está con la misma figura que veranos atrás: “Hoy me encuentro en mi quinta semana post parto, no estoy tan en forma como otros veranos, pero he llegado a los 31 años sintiéndome joven y con ganas de disfrutar de esta maravillosa vida que dios me ha regalado”, continúa.

Por último, capitula con unas palabras de agradecimiento a Jota Peleteiro aun sin nombrarlo: He llegado a mis 31 años con todo lo que había soñado y aún me queda un mundo por delante para seguir soñando❤️🎂. Mi marido me ha sacado de mi burbuja tres días para disfrutar juntos, él y yo, así que también puedo decir que he llegado a mis 31 años con el mejor regalo, porque mi mayor regalo es que tú me quieras ❤️#happybirthday #vivalavida”, concluye.

A la vista está que Jessica Bueno se encuentra disfrutando de esta bonita etapa de su vida al máximo y no parece que nada ni nadie pueda empañarle la felicidad. ¡A seguir disfrutando!