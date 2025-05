Jeremy Irons, Johnny Depp o Máxima de Holanda: los VIPS eligen España

España se ha convertido en el destino favorito para muchos famosos. Las tradiciones, la comida o la arquitectura de nuestro país conquistan a muchos rostros conocidos internacionales que, recientemente, han paseado por sus calles. Aunque algunos vienen por trabajo, lo cierto es que las fiestas y el ocio también se han consagrado como las excusas perfectas para unos días de disfrute. Este es el caso de Máxima de Holanda, Johnny Depp o Jeremy Irons.

Los VIPS que eligen España

Desde hace años, Máxima de Holanda no perdona la Feria de Abril. La reina de Holanda ha regresado a España para disfrutar del baile regional, el ambiente y la gastronomía de las casetas de la semana grande para los sevillanos. Fue precisamente hace más de 25 años -en 1999-, cuando la reina de los Países Bajos conoció al entonces príncipe heredero, Guillermo Alejandro Orange-Nassau en el albero del recinto ferial del barrio de Los Remedios, concretamente en la caseta del Real Club de Andalucía. Debido a su conexión con la capital hispalense y su feria, hace seis años los reyes de Holanda estuvieron acompañados por sus hijas, que pudieron conocer de cerca y vivir esta experiencia al igual que lo hicieron sus padres en el pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Luis Sanz (@jlsanzalcalde)

En esta ocasión, Máxima -que no ha llevado el traje regional, pero ha lucido un vestido negro de la firma Valentino- ha acudido junto a María del Carmen Cerruti Carricart, su madre, en una visita privada en la que no ha pasado desapercibida. Aunque la reina de Holanda ha tratado de no capturar atención, lo cierto es que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha dudado en compartir su encuentro con la mujer de Guillermo de Holanda: «Sevilla enamora y aún más en la Feria de Abril. Un idilio que lleva a gala la Reina Máxima de los Países Bajos. En nuestra fiesta conoció a su marido, el Rey Guillermo, y hoy ha vuelto a visitarnos. Ha sido un placer recibirla en nuestra ciudad, que estos días es luz y color».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Luis Sanz (@jlsanzalcalde)

Quien ha pisado también el albero de El Real de la Feria ha sido Jeremy Irons. Tras participar como jurado en el Festival de Cine Europeo, el actor británico le prometió al regidor de la capital hispalense conocer sus tradiciones y, así ha hecho. El intérprete viajó el pasado 6 de mayo hasta la ciudad andaluza junto a su mujer, Sinèad Cusack, para disfrutar de esta fiesta tan popular en España. Además, para vivir la experiencia al completo, no dudó en asistir un día después de su llegada a la Real Maestranza para presenciar una corrida de toros.

Finalmente, otro de los VIPS que se encuentra en nuestro país es Johnny Depp. El actor ha regresado a España -concretamente a Vilanova i la Geltrú- para rodar su próxima película, Day drinker, junto a Penélope Cruz, con la que ya trabajó en el pasado.