El Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra desde el 8 de noviembre hasta el 16 en la capital hispalense, ha encontrado en Johnny Depp uno de sus embajadores más fieles y aclamados del momento. El icónico actor se desplazó el día 9 hasta El Real Alcázar para presentar Modi-Three Days on the Wing of Madness, la segunda película del intérprete como director que se centra en tres días en la vida del artista Amedeo Modigliani.

Como era de esperar, su presencia en la ciudad generó un gran revuelo, dado que numerosos seguidores del artista no dudaron en acudir al citado enclave para ver de cerca al actor, que se mostró de lo más agradecido con los fans y no dudó en firmar autógrafos y fotografiarse con ellos, mostrando así su faceta más cercana.

Johnny Depp en España. (Foto: Gtres)

Probando la gastronomía local

Johnny Depp siempre ha manifestado su amor por España y, además durante su paso por nuestro país no ha querido dejar pasar la oportunidad de degustar la gastronomía del lugar, en este caso la de Sevilla. El actor fue visto salieron del restaurante Río Grande, ubicado en la conocida calle Betis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Río Grande (@riograndesev)

Se trata de uno de los locales de restauración más exclusivos de Sevilla que cuenta por un equipo dirigido por el chef Mariano Barrero, cocinero ejecutivo del grupo Larrumba y Grupo Carbón, que está especializado en el tratamiento del producto de temporada y la cocina en las brasas. Además de degustar una carta en la que siempre cuentan con productos de temporada, el actor pudo disfrutar de unas espectaculares vistas a la Torre del Oro.

El hotel

¿Dónde se hospedó Johnny Depp? La gran incógnita no tardó en ser resuelta. Para su visita a España, el intérprete que da vida al carismático Jack Sparrow (de Piratas del Caribe) escogió el hotel Alfonso XIII. El complejo hotelero, de la colección Luxury Collection, cuenta con 126 habitaciones y 22 exclusivas suites que capturan la esencia histórica y el encanto de la ciudad hispalense. Entre los espacios más elegantes destacan la Suite Reales Alcázares y las suites Victoria Eugenia y Alfonso XIII, que exhiben piezas de arte únicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel Alfonso XIII (@hotelalfonsoxiii)

Johnny Depp con los afectados por la DANA

Durante la rueda de prensa con motivo de este último proyecto presentado en Sevilla, Johnny Depp lanzó un mensaje de lo más especial para los afectados por la DANA. «Es un honor y un privilegio estar aquí y nuestro corazón está con todos los damnificados y todo el país. La resiliencia y la fuerza de la gente son bastante conmovedoras, y por eso os agradezco que nos estéis acompañando en este momento. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera, nuestro corazón está con todos los que están viviendo estos momentos», expresó, muy emocionado.