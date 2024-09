Johnny Depp, uno de los actores más icónicos de Hollywood, es conocido por sus interpretaciones memorables, pero hay un personaje en particular que ha dejado una huella imborrable tanto en su carrera como en su vida personal: el Capitán Jack Sparrow, de la saga Piratas del Caribe. Aunque Depp ha interpretado a muchos personajes a lo largo de los años, Jack Sparrow se ha convertido en algo más que un papel para él; es una extensión de su identidad y un símbolo de conexión con sus fanáticos, especialmente los más jóvenes.

Desde que debutó como Jack Sparrow en 2003, Johnny Depp ha mantenido una relación especial con este personaje. La extravagante vestimenta, los ademanes excéntricos y la peculiar manera de hablar de Sparrow no solo han cautivado a audiencias de todo el mundo, sino que también han permitido a Depp forjar un vínculo especial con quienes aman a este pirata irreverente. De hecho, el actor ha contado en varias entrevistas que se siente profundamente conectado con Jack Sparrow, hasta el punto de que el personaje se ha convertido en una parte inseparable de su vida. Este vínculo se manifiesta de manera particular cuando viaja. Y es que no es raro que Depp lleve consigo el disfraz completo de Jack Sparrow a donde quiera que vaya, una práctica que, aunque a primera vista podría parecer una simple excentricidad de una estrella de Hollywood, guarda una razón mucho más profunda y conmovedora detrás.

Johnny Depp caracterizado de Jack Sparrow. (Foto: Hospital Universitario Donostia)

Recientemente, Johnny Deep ha visitado a los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián aprovechando su estancia allí por la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. El actor estuvo en las plantas de pediatría y oncología del centro sanitario público donostiarra para «charlar, reír y jugar con los niños hospitalizados», según informó el Servicio Vasco de Salud a través de un comunicado. «El actor se ha acercado a los niños y niñas y se ha hecho fotos con todos. Han compartido risas y anécdotas, y les ha ayudado a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos. Ha sido un regalo que ha alegrado a los y las pacientes, a las familias, a los y las profesionales de enfermería, médicos y médicas y todo el personal que se encontraba trabajando en la planta en ese momento», reza el escrito.

Esta no es la primera vez que Depp realiza este tipo de acciones. El estadounidense suele visitar a los niños enfermos en las localidades que visita, pues conoce de primera mano lo que es tener a un hijo ingresado. Con apenas 7 años, su hija Lily Rose permaneció ingresada durante un largo periodo de tiempo para combatir una bacteria que casi le cuesta la vida. La pequeña infectó de E.Coli, miembro de la familia de las enterobacterias y que forma parte de la microbiota del tracto gastrointestinal. «He pasado por periodos oscuros en mi vida, pero ese fue el más sombrío de todos», explicó Johnny en una entrevista con Graham Norton en 2015.

Johnny Depp en el Hospital Universitario Donostia. (Foto: Hospital Universitario Donostia)

Así, la razón por la que Johnny Depp no viaja sin su disfraz de Jack Sparrow tiene una razón personal y que pasa por cumplir con su deseo de llevar alegría y consuelo a los niños que atraviesan momentos difíciles. Depp ha visitado hospitales infantiles y centros de rehabilitación en diferentes partes del mundo, siempre vestido como Jack Sparrow. Estos gestos, realizados a menudo de manera discreta y sin anuncios públicos, reflejan su compromiso personal con el bienestar de los niños enfermos.