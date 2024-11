Javier Ungría aclara su estado de salud tras pasar por el quirófano

Javier Ungría ha tenido que ser intervenido por una hernia. Tras recibir el alta ha reaparecido ante los medios de comunicación y ha actualizado su estado de salud. «Estoy muy bien. La verdad es que ha salido todo fenomenal», ha dicho. «Está todo perfecto. Nada grave. Ahora toca recuperarse», ha añadido. «Estaré unos días tranquilo y luego volveré», ha explicado, dejando claro que hará reposo durante un tiempo para después retomar sus compromisos profesionales.

Así anunció la operación

Desde el hospital en el que era ingresado, Javier Ungría daba a conocer a través de su perfil de Instagram el problema de salud al que se ha tenido que enfrentar después de alargarlo en el tiempo. «Hola. Tengo que confesar una cosa que me cuesta mucho trabajo hacer, pero, efectivamente, durante los últimos nueve meses he estado manteniendo un relación con idas y venidas. Es un tema delicado y ha llegado el momento de decir adiós. Adiós a mi hernia», comenzaba diciendo, en clave de humor.

Javier Ungría posando en un photocall en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Cuando fui a Supervivientes me llevé dos objetos personales, la toalla y la hernia, pero claro la hernia me la llevé en secreto. No quiero que esto sirva de excusa para nada, pero ya ha llegado el momento de decir adiós porque ya no podía más», añadía. El televisivo aprovechaba este vídeo difundido en la red para asegurar que todo estaba bien.

Javier Ungría, en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

El mensaje para Elena Tablada

Hace una semana, Javier Ungría se sentó en el plató de ¡De Viernes! para explicar en primera persona su ruptura con la diseñadora de joyas. «Nosotros teníamos una unidad familiar y hubo un momento en el que yo era el último mono de la casa. Acabas cansado. Elena no es una mujer cariñosa y ella lo sabe, tiene virtudes y ser cariñosa no es una de ellas», fueron parte de sus declaraciones.

Elena Tablada y Javier Ungría en un photocall en 2021. (Foto: Gtres)

Ahora, es el turno de Elena Tablada, quien este 15 de noviembre formará parte del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Ante su inminente reaparición en televisión, Ungría ha querido mandarle un mensaje, ya que seguramente vea el programa. «Que esté tranquila y que le vaya muy bien», ha indicado. También ha indicado que la guerra mediática con Elena Tablada se terminará cuando ella quiera.