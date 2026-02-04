Jaime de Marichalar ha aparecido días después de las demoledoras críticas que el otro día su hermano Álvaro vertió sobre Iñaki Urdangarin. El ex marido de la infanta Elena ha sido captado por las cámaras, visiblemente serio y en su postura habitual: el silencio, que muchas veces dice más que cualquier palabra. «Preguntarle si ha podido leer las últimas publicaciones de Iñaki Urdangarin. Su hermano ha comentado que usted está callado y que Iñaki debería estar callado también», le ha preguntado la reportera de GTRES. Una cuestión de la que no se ha pronunciado el ex yerno del Rey Juan Carlos I.

¿Qué dijo Álvaro, el hermano de Jaime de Marichalar?

La noticia de la publicación de las memorias de Iñaki Urdangarin han causado toda una revolución en el país y, sobre todo, en la Familia Real, de la que el ex duque de Palma ha hablado abiertamente, así como de sus vivencias dentro de Zarzuela o de su matrimonio con la infanta Cristina. Pese a haber convivido en el clan Borbón, ahora ha decidido contar su verdad. Unas memorias que no han sentado del todo bien, como a Álvaro de Marichalar, ex cuñado de la infanta Elena, que recientemente arremetía contra el ex jugador de balonmano.

Álvaro de Marichalar en su última aparición pública. (Foto: Gtres)

El empresario acudió el pasado 29 de enero al cumpleaños de Mario Sandoval en el Teatro Kapital, donde habló «como español» sobre la Corona: «Es maravillosa, la más antigua de España, la que nos une, porque gracias a la Monarquía existe España. Tenemos que proteger a las instituciones que nos sirven, que nos ayuda, que nos hacen abrazarnos, progresar. Por eso hay que respetarla y por eso alguien que está próximo a la Monarquía, hay que cuidarla».

También se pronunció sobre el papel y el futuro de la princesa Leonor. Aunque a que tuvo buenas palabras sobre la heredera al trono, no dudó en destacar que pese a los esfuerzos de la Familia Real por el país, España estaba gobernada por «una mafia o de un portero de discoteca»: «En todo caso hay que aguantarse. España está enferma, porque está desgobernada por una discoteca mala y por la AMPA. En el Ministerio de Transporte ponen a chicas que las compran y les dan una oficina o un piso. Qué pena que España esté así. Me parece estupendo tener este espacio para hablar de la mafia socialista, criminal, que están arrasando con el futuro, que lo está hipotecando».

Álvaro de Marichalar. (Foto: Gtres)

Finalmente no dudó en hablar sobre Urdangarin y en opinar sobre la publicación de sus memorias: «Actuar en función de un apellido, me parece muy mal, como ha hecho Urdangarin, que no es nadie, cuando digo nadie, es nadie. Es el consorte de una infanta de España que se queda callado siempre, por principio, calladito. Esto hay que recomendar que la gente actúe lo mejor posible. Cuando tú vives en consonancia con tu vida, con tus posibilidades, entonces eres libre. Mi hermano está callado porque es un señor y sabe lo que hay que hacer».