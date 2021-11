Ivonne Reyes reaparece tras desvelarse su secreto: «Alejandro está bien y yo también»

Todavía dura la resaca de la contundente entrevista que Pepe Navarro concedió a Sábado Deluxe, en la que aseguró una vez más que él no era el padre de Alejandro Reyes, el hijo que la Justicia declaró como suyo y cuya madre es Ivonne Reyes, basándose en pruebas. Desde entonces, el presentador ha hecho un tourmalet por algunos de los programas más destacados de Telecinco para seguir incidiendo en su versión. Tiempo en el cual, la venezolana se ha mantenido discreta y sin querer opinar abiertamente.

El dilatado conflicto entre ambos ha vivido un nuevo golpe de timón este martes cuando la periodista Nuria Chavero ha desvelado en El Programa de Ana Rosa un secreto que Ivonne habría mantenido oculto a su exabogada: una prueba de ADN que concluiría que Navarro no es el padre de Alejandro Reyes.

El espacio matutino de Telecinco ha podido obtener el testimonio de Mireia del Pino, encargada en su día de la defensa de Ivonne Reyes: «El resultado habría sido que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes.No te puedo revelar el por qué por el secreto profesional. Yo dejo de trabajar con ella porque pierdo la confianza, porque ella no es sincera 100%». Unas palabras demoledoras. El propio Pepe Navarro ha llamado a Alessandro Lecquio en directo para dar validez a las palabras de la exabogada de Ivonne: «Hace 7 años le ofrecí hacernos la prueba y esa señora se niega… si quiere buscar la verdad para su hijo se podría hacer la prueba y no lo ha hecho».

La respuesta de Ivonne Reyes

Con el secreto revelado por parte de la periodista de Telecinco reciente, las cámaras se han ido a buscar a Ivonne Reyes y la han captado a su salida de la peluquería. La presentadora era preparada por profesionales de cara a su nuevo proyecto. Un trabajo en conferencias que ha centrado su discurso en el corrillo que ha formado con los medios de comunicación bajo una nube de flashes.

Ivonne no quiere entrar ahora mismo en guerra con Pepe Navarro y muestra un discurso tibio: «Estoy muy bien, muy contenta con mi nuevo espectáculo», algo que no era tomado en serio porque daba la sensación de que buscaba desviar la atención de su conflicto con Pepe Navarro: «Te estoy hablando muy en serio, este proyecto es algo muy serio para mí. No hagamos un espectáculo más de lo que tenemos», apuntillaba.

Preguntada por cómo se encontraba tras todo el revuelo por las palabras de Pepe, Ivonne es aséptica: «Del resto está todo dicho. Mi hijo Alejandro está bien y yo estoy bien, todo está perfecto». Sobre la polémica con sus abogados apunta que: «Yo tengo un muy buen gabinete de abogados, abogados mu serios y muy buenos que pueden contactar con ellos», ha concluido antes de marcharse.