Ivonne Reyes, Pepe Navarro y un cara a cara decisivo en San Valentín con los juzgados como escenario

La guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no ha hecho más que empezar. Aunque son muchas las ocasiones en las que ambos presentadores se han visto las caras en los Juzgados, ambos tendrán oportunidad de reencontrarse nuevamente el próximo 14 de febrero en los tribunales a consecuencia de unas declaraciones que el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi llevó a cabo y que no gustaron en absoluto a la venezolana, llegando a considerar que atentan contra su «derecho al honor» al ser «injurias».

Habrá que esperar hasta San Valentín para saber si la Justicia falla a favor de la protagonista en cuestión, que no tuvo mucha suerte el pasado 2 de junio, cuando interpuso una demanda contra el presunto padre de su hijo por un delito de amenazas y acoso que perdía el 18 de enero de este mismo año, cuando salía a la luz la resolución llevada a cabo por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideraba que Pepe Navarro era inocente del supuesto delito leve que había denunciado la de Valencia.

No obstante, esta nueva acusación no parece preocupar en absoluto al periodista, que después de haber ganado en la última ocasión a la colaboradora, ha expresado para 20 Minutos su parecer con total naturalidad: «Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional», concluía el protagonista. Algo que no encaja en absoluto con la versión de Ivonne, ya que ella también considera que la otra parte le «persigue» y que incluso ha formulado una estrategia «para poner su vida en peligro». Pero sea como fuere, aún ningún profesional de la esfera de la Justicia ha considerado verídicas las acusaciones de Reyes, motivo por el que todo sigue en stand by hasta nueva orden.

De esta manera, esta nueva trama se suma a las muchas que ya han protagonizado en los tribunales tanto Pepe como Ivonne y que han tenido al hijo de esta última como principal protagonista. Desde el nacimiento de Alejandro en el año 2000, su madre ha luchado contra viento y marea para demostrar que su padre no es otro que Navarro, mientras que éste último se ha negado rotundamente a someterse a las pruebas de paternidad pertinentes hasta ahora, ya que consideraba que no eran necesarias al estar seguro de que no se trata de su hijo. No obstante, en los últimos años a mentalidad del comunicador daba un giro de 180 grados a la hora de estar dispuesto a hacerse esas polémicas pruebas de ADN y poner fin a tantos años de guerra, pero después era la progenitora del joven la que se negaba a llevar a cabo ese procedimiento dos décadas más tarde, avivando aún más si cabe un enfrentamiento que no parece tener fin, al menos por ahora.