Ivonne Reyes desafía a la edad: se implanta un chip de la juventud

Sea como fuere, lo cierto es que Ivonne Reyes no es el primero ni único rostro conocido de la crónica social de nuestro país que recurre al chip de rejuvenecimiento para sentirse mejor. Antes, también hizo lo propio Elsa Anka. «La molestia principal es como un pinchacito de anestesia. Te dan un puntito que tienes que llevarlo durante una semana y tampoco es más trastoque», explicó al programa Focus, en Cuatro. «Yo noté los efectos a los quince días. Noté que empiezas a ganar (…) Tú vives. A veces en esta etapa te sientes un poco muerta de cintura para abajo y entonces revives» , desveló.

Alejandro, hijo de Ivonne Reyes, está completamente inmerso en su faceta como actor. Su nombre era uno de los candidatos, de hecho, este jueves, a ser nominado como Mejor Actor de Reparto en los próximos Premios Goya, aunque finalmente no ha podido ser. El joven acudió hace escasos días a la premiere de la película Ocho Apellidos Marroquíes y habló, sin tapujos, sobre lo que sintió cuando vio su mención en esta categoría y sobre si su apellido ha sido un impedimento o un beneficio a la hora de dar el salto a la pequeña o la gran pantalla. «No me lo esperaba para nada, porque es el sueño de cada actor estar en un candidatura. El sueño de todo el mundo, a mí me encanta sigo celebrándolo», dijo.