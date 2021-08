Duros momentos para Isabel Preysler. El pasado domingo se conocía la triste noticia del fallecimiento de su madre, Beatriz Arrastia. Un varapalo para la familia, que estaba muy apegada a la matriarca del clan. Arrastia ha fallecido rodeada del cariño de los suyos. La madre de Isabel Preysler, aunque nació en Filipinas, se trasladó a España en el año 1992 tras la muerte de su marido, Carlos Preysler, y se instaló con la socialité en su residencia de la madrileña urbanización de Puerta de Hierro.

Nada más conocerse la triste noticia, han sido muchas las personas que se han trasladado hasta la casa de Isabel Presyler para acompañarla en este difícil momento. Uno de los primeros en llegar ha sido el padre Ángel, que ha querido mostrar sus condolencias a la familia. El sacerdote ha preferido no hacer declaraciones a la prensa.

Las amigas de Isabel Presyler también se han acercado hasta su domicilio para apoyarla en este duro trance. A las puertas de la residencia se ha visto un constante trasiego de vehículos que entraban y salían de la misma, aunque apenas alguno de los visitantes se ha detenido ante los medios para recordar lo ‘maravillosa’ que era Beatriz.

A sus 98 años, Beatriz Arrastia ha tenido una vida longeva, llena de momentos de felicidad, pero también de algunos golpes duros. La matriarca del clan sentía una debilidad especial por sus nietos, que no dudaban en contar muchos detalles de su día a día siempre que tenían ocasión, sobre todo Tamara Falcó y Julio José Iglesias.

A pesar de que en términos generales, Arrastia vivió una vida plena, hubo algunos momentos muy difíciles que la marcaron. Fruto de su enlace con el empresario Carlos Presyler tuvo seis hijos: Victoria, Enrique, Isabel, Carlos y los mellizos Joaquín y Beatriz. Sin embargo, pronto tuvo que lamentar la muerte de Enrique con tan solo 25 años. En el en 2011, otra de sus hijos, Beatriz, fallecía de un cáncer de pulmón a los 53 años y dos años más tarde lo hacía Carlos, también víctima del cáncer.

Si hay algo que la ha caracterizado a lo largo de su vida es su discreción. A diferencia de su hija o de varios de sus nietos, apenas hay imágenes públicas de Beatriz Arrastia, más que en eventos muy concretos o por petición expresa de su familia. Hace algunos años y, precisamente por insistencia de sus nietos, debutaba en televisión en el espacio ‘Volverte a ver’ de Carlos Sobera. “Mis nietos son maravillosos. No te puedes imaginar el cariño que les tengo. Ese cariño tan importante en la vida que me sale del alma”, dijo emocionada. También habló entonces de Isabel: “Mi hija Isabel está divinamente. Me han gustado todos mis yernos”.

Por ahora no han trascendido los planes de la familia para la despedida a quien , sin lugar a dudas, ha sido uno de los miembros más queridos del clan Preysler.