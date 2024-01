Isabel Pantoja no ha comenzado como ella habría querido este 2024. Con la decisión sobre la mesa de vender Cantora, la cantante se desprenderá de sus recuerdos más preciados. Determinación que ha venido motivada por sus problemas económicos con la Agencia Tributaria. Para poder empezar de cero, la tonadillera ha dado este paso al frente, pero no es oro todo lo que reluce porque por el camino se ha encontrado un importante obstáculo que deberá sorterar. Eso se traduce en que tiene que elegir una opción que, por ahora, no será nada positiva para ella: o rebajar el precio de venta o esperar muchos años para poder vender la propiedad que heredó de Paquirri y donde vio crecer a sus hijos; Isa Pantoja y Kiko Rivera.

Isabel Pantoja en Madrid /GTRES

El gran obstáculo para vender Cantora

La artista está decidida para dejar atrás sus problemas con Hacienda y eso le ha llevado a tener que deshacerse de Cantora, la joya de la corona de su preciado patrimonio y el lugar en el que se ha refugiado a cal y canto en los últimos años para evitar pasar desapercibida en medio tsunami mediático por el distanciamiento con sus hijos.

Es tal el apego que siente por esta finca que lo ha puesto a la venta por 15 millones de euros. Una cifra que supera con crecer la última tasación que se hizo sobre el inmueble de 2.000 metros construidos y 500 hectáreas de terreno.

Imagen de Cantora / GTRES

Sin embargo, no le va a resultar fácil vender la casa por esta cifra. Así lo ha manifestado Antonio Rossi en Vamos a ver, quien asegura que su valor «es muchísimo menor». A esta barrera se suma otra y las dificultad de encontrar un nuevo propietario. «Los 15 millones son inasumibles porque lo que ella vende de la finca es que se puede construir un parque eólico o un huerto solar. No es cierto. Ella está ofertando una cosa que no es posible. El terreno forma parte de la Red Natura 2000 y es un espacio protegido. Ella quiere recurrir la medida en Europa», indicó el comunicador.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

La categorización de Cantora como espacio protegido impide una intervención en el terreno que justifique el desembolso millonario por parte de un posible comprador. «Ella está muy cabreada porque la finca de al lado tiene un parque eólico enorme. Isabel tuvo la oportunidad en su momento de construirlo, pero alega ahora que no se enteró cuando le dieron la opción de interponer un recurso cuando se creó la Red Natura», indicó el periodista.

Teniendo este escenario sobre la mesa, a Isabel solo le quedan dos opciones; o bien bajar el precio de su finca al valor real de la tasación, establecido en 4 millones de euros, o que Europa le de la razón, aunque eso llevaría muchos años.