La tajante reacción de Isabel Pantoja a la muerte de Julián Muñoz

Desde que se ha conocido la muerte de Julián Muñoz a los 76 años, víctima de un cáncer, son muchos los rostros conocidos de la crónica social de nuestro país que han reaccionado a la noticia. Pero faltaba Isabel Pantoja, con quien el ex alcalde de Marbella mantuvo un romance tan mediático como duradero. Aunque la tonadillera no se ha pronunciado en primera persona sobre el deceso de su ex pareja, sí lo ha hecho a través de un tercero. Y lo cierto es que ha sido de lo más clara y contundente en su respuesta.

La relación de Julián Muñoz e Isabel Pantoja comenzó a deteriorarse a los tres años de relación, coincidiendo con los problemas legales que ambos enfrentaban por la Operación Malaya. Sin embargo, los nombres de los dos permanecen unidos en la memoria colectiva, y de ahí que cualquier gesto o palabra de la intérprete sea analizado al milímetro. Isabel Pantoja y Julián Muñoz comenzaron su relación en 2003, poco tiempo después de que Muñoz se separara de su esposa, Maite Zaldívar, lo que generó una gran polémica y copó numerosos titulares en los medios de comunicación especializados.

Según ha revelado Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’, ha sido Agustín Pantoja el que ha informado a su hermana del fallecimiento del ex edil. «Le da igual, no quiere saber nada», habría sido la respuesta de la artista. Una afirmación que confirma que Isabel Pantoja, más allá de continuar con su vida en Cantora, ha pasado página. Julián Muñoz forma parte del pasado de la tonadillera y prueba de ello es que desde que estalló su ruptura en 2009, no ha querido pronunciar su nombre. «Ha sido una decisión muy dolorosa. Llegó un momento en que pasó algo que ha sido el error más grande que Julián ha podido cometer conmigo: el mentirme. Y yo nunca he perdonado el engaño», declaró Isabel en aquel entonces.

No se espera que Isabel Pantoja acuda al funeral de Julián Muñoz ni tampoco a la capilla ardiente que se ha instalado en el tanatorio de Marbella, donde los familiares, amigos y allegados más cercanos se han acercado para dar el último adiós al fallecido y dar el pésame, a su vez, a Mayte Zaldívar, Elia Muñoz y Eloísa.

La historia de amor de Julián Muñoz e Isabel Pantoja

Isabel Pantoja y Julián Muñoz se conocieron en Marbella a principios de los años 2000, cuando Muñoz era alcalde de la ciudad y Pantoja una de las figuras más populares del espectáculo en España. Aunque frecuentaban los mismos círculos sociales debido a sus respectivas posiciones -él como político y ella como artista-, su relación se intensificó cuando comenzaron a coincidir en eventos públicos y privados en la zona. La tonadillera fue invitada a actuaciones y celebraciones organizadas por el Ayuntamiento de Marbella, y fue en ese entorno donde surgió la atracción entre ambos. En 2003, tras la separación de Julián Muñoz de Maite Zaldívar, la relación con la cantante se hizo pública, atrayendo una gran atención mediática desde el principio debido a la diferencia de mundos entre ellos y a las circunstancias personales que los rodeaban.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz rompieron su relación en 2009, tras seis años juntos. La separación fue el resultado de una combinación de factores, principalmente los problemas legales y la presión mediática que enfrentaban ambos. Julián Muñoz fue detenido en 2006 por su implicación en la Operación Malaya, un gran caso de corrupción urbanística en Marbella. Pantoja también fue investigada y más tarde condenada por blanqueo de capitales en relación con el dinero que Muñoz había obtenido ilegalmente.