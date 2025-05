Isabel Pantoja pone el foco en Miami para dejar atrás su vida en España

Isabel Pantoja tiene el foco puesto en Miami (Estados Unidos). La intérprete de Marinero de luces, que está instalada en Madrid, concretamente en una de las urbanizaciones privadas de La Finca, uno de los rincones más exclusivos de la Comunidad tras abandonar Cantora hace seis meses, quiere dejar su vida atrás en España para seguir apostando por el perfil bajo que lleva desde hace años.

Esta idea no sería la única que estría estudiando la cantante, por lo que, por ahora, no hay nada definitivo. Sin embargo, es ya una realidad que planea realizar un movimiento en cuanto a su residencia se refiere. Junto a ella se mudaría su mano derecha y la persona que está a su lado, su hermano Agustín Pantoja.

Isabel Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

Además de que quiere alejarse lo máximo posible de la exposición pública, tampoco atraviesa un buen momento personal, ya que no mantiene relación con ninguno de sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Y, por ahora, todo apunta a que no van a dejar atrás las rencillas del pasado para volver a estar unidos como lo estuvieron hace años. «La información del exterior le afecta muchísimo. Tiene que estar centrada en la nueva gira y no quiere saber nada. No le dejan ver la televisión para que no tenga disgustos. El teléfono se lo dejan de vez en cuando y controlan a quien llama», ha dicho Silvia Taulés en La familia de la tele.

Agustín e Isabel Pantoja por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Dentro de poco, Isabel Pantoja se focalizará en su gira, prevista, en América, con 10 conciertos firmados. «Isabel Pantoja no quiere volver a Cantora. Va a empezar en verano los ensayos de la gira, se va a ir fuera de España para empezar la gira latinoamericana y en Estados Unidos», ha añadido Taulés. «Ahora puede hacerlo, tiene el dinero para llevarlo a cabo. Ha tenido alguna oferta para su finca que está avalada por un empresario», ha continuado. «Todavía no lo sabe porque hay varias opciones, pero Miami es la que más le gusta», ha finalizado.

Isabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Su propio documental

En medio de este giro de 180 grados que daría la artista a su vida, la cantante afronta otro reto con mucha ilusión. Fue el pasado mes de marzo cuando se conoció oficialmente que Isabel tendrá su propio documental. Y es que, finalmente, la artista ha firmado con Mediacrest un acuerdo para el desarrollo de una serie documental y una de ficción. Francisco Pou, CEO de Mediacrest, aseguró durante la firma que «poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja y llevar con ella al gran público una producción de la máxima calidad con la historia de una de las personas más influyentes de la música española es un regalo, un reto apasionante que estamos encantados de afrontar». También indicaron que Isabel Pantoja declaró que se encuentra «entusiasmada» con el proyecto y que «agradece esta bella oportunidad de celebrar sus más de 50 años de trayectoria».

La artista y Mediacrest Entertainment S.L. firmaron el contrato el 4 de marzo en Madrid. Se trata de un acuerdo de opción y colaboración para el desarrollo de dos series sobre la vida de la artista. Una primera de carácter documental y otra de ficción planteada inicialmente sobre siete capítulos desde la infancia hasta el momento actual.