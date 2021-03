Llega la peor noticia para Isabel Pantoja

Mala noticia para la cantante. Isabel Pantoja se enfrentará de nuevo a un juicio y, de nuevo también, a pena de cárcel. La Fiscalía de Marbella presentó este viernes el escrito de acusación en el procedimiento abierto en 2017 contra la artista en el Juzgado número 3 de los de Instrucción, a instancia de la constructora cordobesa Hormofer S.L, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, apropiación indebida y estafa.

Los hechos denunciados tienen relación con la venta de la casa marbellí ‘Mi Gitana’, que Pantoja compartió con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz durante el tiempo que fueron pareja sentimental. En el escrito, notificado este viernes y curiosamente fechado el 25 de septiembre de 2020, la fiscalía solicita apertura de juicio oral y la pena de 3 años de prisión para la cantante y para la empresa Codabe S.L, por un presunto delito de insolvencia punible. Además, solicita también para ambos, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 18 meses, a razón de una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria.

Isabel Pantoja recurrió ante la Audiencia Provincial de Málaga la decisión del juez instructor de Marbella quien ordenó el 23 de julio pasado, mediante auto, seguir con las diligencias de investigación por si los hechos denunciados por la constructora querellante fueran constitutivos de delito. La Audiencia Provincial de Málaga desestimó el pasado 27 de febrero el recurso presentado por la defensa de la artista, que pedía el sobreseimiento. Sin embargo, el alto tribunal reduce de 4 a 1 los delitos a los que se enfrentará Pantoja. La cantante será juzgada como cooperadora necesaria de la empresa constructora malagueña Codabe a quien el tribunal señala como autor del delito de insolvencia punible.

Los hechos se remontan a 2015 cuando la artista cumplía prisión en Alcalá de Guadaira por el caso Blanqueo, pieza separada del caso Malaya. Ya entonces con problemas económicos y deudas con Hacienda, la cantante puso a la venta, entre otros bienes, el chalé marbellí que compartió con Julián Muñoz en la zona de Nueva Andalucía, cercana a Puerto Banús. De la transacción se encargaría, en su nombre, su hermano menor, Agustín Pantoja. Un notario se personó el 19 de marzo de ese año en el centro penitenciario para que la artista firmara, en calidad de administradora única de la sociedad Panriver 56 S.L -dueña del inmueble-, un poder especial a favor de su hermano para que pudiera gestionar todos los trámites. Seis días después se rubricaba en una notaría de Marbella la escritura de compraventa del polémico ‘Mi Gitana’ a favor de la sociedad Grand Fashion Banús.

Fue precisamente aquella transacción la que originó la querella interpuesta por la constructora Hormofer S.L, por una deuda pendiente, embargada a un acreedor de Panriver 56 S.L, -la constructora Codabe-, que ascendía a de 114.000 euros, nunca saldada. Así lo explica el escrito de Fiscalía: “Los acusados se concertaron para beneficiarse mutuamente en perjuicio de los derechos de crédito de Hormofer S.L, de los que tenían perfecto conocimiento”. Es decir, Isabel Pantoja, en calidad de administradora única de Panriver 56, representada por su hermano Agustín, acordó con Codabe, de manera extrajudicial, saldar la deuda con una quita considerable, por un total de 62.759, 10 euros, “mediante cheque entregado en ese acto”, según detalla la fiscal del caso. Sin embargo, la deuda real ascendía a 114.000 € y el acreedor real era la constructora cordobesa Hormofer. Las diligencias de investigación han probado que conocían perfectamente quien era el verdadero acreedor y que actuaron a sabiendas de que lo perjudicaban.

Al cisma familiar que le enfrenta a su hijo Kiko Rivera, los serios problemas con los bancos y con Hacienda, que han llevado su situación económica al límite, y las deudas con particulares que ya han decidido reclamarlas en los tribunales, se suma este nuevo juicio en el que el fiscal pide 3 años de cárcel. Tanto la querellante como ambos acusados, las 2 sociedades Panriver 56 y Codabe, junto a sus respectivos administradores, preparan ya sus respectivos escritos de acusación y defensa.

La noticia llegaba este fin de semana a Cantora; de las peores que podía recibir. Por delante, un juicio -cuya apertura aún no ha dictado el juez- en el que puede salir condenada o no. Tras cumplir con la Justicia, nada más se podía decir en su contra; Pantoja cumplió y pagó su condena. Nada más que añadir. Ahora, con antecedentes penales, no computables a efectos de reincidencia, se encuentra con un nuevo problema en el que la impronunciable vuelve a hacer sombra.