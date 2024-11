Isabel Pantoja da un nuevo giro a su testamento y deshereda a una persona

Isabel Pantoja sigue copando titulares no solo por su carrera, sino también por su vida personal y las decisiones que toma en su entorno más cercano. En las últimas horas, sin ir más lejos, la cantante ha vuelto a ser el centro de atención debido a un inesperado giro en su testamento, un asunto que, como se sabe, ha sido objeto de especulaciones y análisis durante varios meses. Según fuentes cercanas a la intérprete de Marinero de luces, Isabel Pantoja ha decidido hacer un cambio sustancial en su última voluntad, desheredando a una persona, lo que ha sorprendido a todos, ya que se pensaba que este miembro de su familia recibiría algo de su herencia.

Ha sido Jorge Borrajo quien ha desvelado la noticia en directo en TardeAR, en Telecinco, programa en el que colabora asiduamente. El periodista ha desvelado que el hecho de que Pantoja haya decidido cambiar su testamento no es una sorpresa en el sentido de que ya había señales de posibles cambios. Sobre todo teniendo en cuenta la cantante ya ha dejado claro en varias ocasiones que su relación con algunos miembros de su familia no es la más cercana, especialmente con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. La identidad de la persona afectada sigue siendo un misterio, aunque se conocerá muy pronto. En concreto, este miércoles 20 de noviembre. «No se va a llevar nada y probablemente mañana se entere de todo», ha señalado Borrajo.

Jorge Borrajo en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

Esta nueva modificación, sea como fuere, parece ser un punto de no retorno para Isabel Pantoja y no hace más que añadir un toque de drama a una familia ya marcada por la controversia y las tensiones. Además, llega en un momento especialmente delicado para la tonadillera tras el anuncio de embarazo de Isa Pantoja fruto de su matrimonio con Asraf, y la última entrevista de la ex concursante de Supervivientes hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera. La relación entre madre e hija sigue siendo tensa y distante, un hecho que añade complejidad a las decisiones que la tonadillera podría estar tomando sobre su legado.

Isabel Pantoja quiere ser incinerada y que sus cenizas descansen en El Rocío

Además de la desheredación, otro punto del testamento de Isabel Pantoja que también ha visto la luz es su deseo de ser incinerada y que sus cenizas sean esparcidas en El Rocío, localidad perteneciente al municipio de Almonte, en Huelva. En concreto, en la casa que posee allí. La relación de Isabel Pantoja con este lugar es bien conocida, pues ha sido un lugar de refugio y de espiritualidad para la artista a lo largo de los años, lo que convierte este deseo en un acto simbólico que refleja parte de su vida y sus sentimientos más profundos.

Jorge Borrajo en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Isabel Pantoja quiere que cuando fallezca se la incinere y que sus cenizas reposen en su casa del Rocío. Y más concretamente, detrás de una Virgen del Rocío que tiene, de una baldosa azul y blanca que preside el gran salón de la casa», ha informado Jorge Borrajo. «Esa casa es una de las explicaciones por las que Isabel Pantoja se está desprendiendo de todas sus propiedades, menos esa. El día que falte, ella ya ha hecho reparto de los bienes que puede dejar», ha añadido.