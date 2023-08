Isabel Pantoja marca su última exigencia de lujo para seguir adelante con su gira

Isabel Pantoja ya no quiere viajar en turista. Esa es la exigente condición que ha puesto a su equipo para actuar allá donde se la contrate, tal y como ha podido saber Look en exclusiva. Lo noticioso no es que realice sus desplazamientos en avión privado, sino que eso sea un requisito esencial para cumplir con sus compromisos musicales. Esta lujosa costumbre se comenzó a ver durante la gira que hizo por Estados Unidos a comienzos del 2023. Los promotores le pusieron encima de la mesa esta posibilidad y ella se mostró encantada hasta el punto de que no piensa volver a montarse en un vuelo regular.

Isabel Pantoja, en un aeropuerto / Gtres

Esto se ha vuelto de poner de manifiesto hace pocas horas, cuando Pantoja ha aterrizado en el aeropuerto de Gran Canaria. La artista llegó procedente de Jerez de la Frontera y lo hizo acompañado de su inseparable hermano Agustín y de amigas. Su llegada a la terminal ha generado una gran expectación, pero una vez ha desembarcado de su vuelo de alto standing ha optado por no hacer ni una sola declaración e incluso quien ha coincidido con ella asegura que se tapaba el rostro con el objetivo de pasar desapercibida.

Por delante tiene un fin de semana en el que se dará un baño de masas con el publico isleño. Qué duda cabe de que su mejor fan será, una vez más, su sobrina, Anabel Pantoja. No obstante, esta vez es más especial la cita -si cabe- por celebrarse el concierto en el lugar de residencia de una Anabel que se considera hija adoptiva de Canarias. Su historia de amor con el archipiélago se produjo de manera paralela a la que mantuvo con Omar Sánchez. Tras su ruptura, el hechizo por los encantos de la isla se han convertido en el mejor legado posible.

Las otras exigencias de Isabel Pantoja

La de viajar en privado no es la única condición que Isabel Pantoja le pone a sus promotores. Ni mucho menos. Antes de comenzar su tour por América fue Paloma García-Pelayo quien desveló algunas otras y por supuesto no pasaron desapercibidas.

Isabel Pantoja, montada en un avión en el año 2003 / Gtres

La intérprete de Marinero de luces es muy sibarita con todo lo que necesita para poder actuar en condiciones. Desde cosas más o menos razonables como un sofá, sillas, mesas, hasta que el camerino tenga (sí o sí) al menos 12 perchas para colgar su vestuario. Por si fuera poco, su sala privada ha de tener un ramo o centro de flores de rosas blancas. En cuanto a lo que come cada vez que realiza un concierto, Isabel Pantoja pide sándwiches, queso y verduras. Para refrescar el paladar solicita a su staff que haya una botella de vino de Rioja, refrescos y varias cervezas.

Tour por España

El concierto de Isabel Pantoja en Gran Canaria sirve para dar el pistoletazo de salida a una serie de actuaciones en España. Su fiel público tiene muchas ganas de verla en acción justo cuando cumple 50 años dedicada en cuerpo y alma a la música.

Isabel Pantoja en su concierto de Miami. / Gtres

Tras este show, llegarán otros: La Cartuja de Sevilla el 23 de septiembre; 30 de diciembre en el Palau de Sant Jordi de Barcelona; el 13 de enero de 2024 en el Bilbao Arena Miribilla, para finiquitar esta minigira en una esperadísima actuación en el Wizink Center de Madrid el 13 de abril del año que viene. Eso sí, no esperen verla bajarse de un vuelo regular porque volará con su avión privado.