Isabel Jiménez se ha pronunciado en LOOK tras la salida de David Cantero de Telecinco. La empresa a la que el presentador ha dedicado 15 años de su vida, Mediaset España, lanzaba la pasada tarde del 6 de marzo un comunicado en el que anunciaba su salida inminente de la cadena de Fuencarral. Una noticia que cogía por sorpresa a la audiencia, pero no a su compañera durante su etapa en Informativos de mediodía, que días antes escribió un significativo mensaje en redes sociales: «Ha pasado una vida… A veces, es bonito tirar de archivo para decirle a alguien que estás ahí».

Tras el comunicado oficial, Jiménez acudía a su perfil personal para volver a mandarle un emotivo mensaje de agradecimiento por los años compartidos: «Pues ya estaría, ¿no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho».

Isabel Jiménez, sobre la salida de David Cantero de Telecinco

En una conversación con LOOK, la presentadora de Informativos Telecinco ha comentado que Cantero para ella no solo es un compañero de profesión, si no un «amigo del alma». «Han sido muchos años juntos y hemos crecido juntos», nos explica. Sin embargo, no ha querido pronunciar sobre la publicación compartida en cuenta de Instagram el pasado 26 de febrero en la que se refiere al periodista y con la que vaticinó su salida. «Ahí lo dejo», ha sentenciado.

David Cantero aclara el motivo de su salida de Mediaset y no es por jubilación

La inesperada salida de David Cantero de Mediaset, en un momento en el que la cadena está reinventándose, ha cogido por sorpresa a la audiencia de Telecinco. Y no solo a los telespectadores. El presentador ha hecho un comunicado en sus redes sociales en el que ha asegurado que la razón de su marcha no ha sido por «jubilación», tal y como se ha especulado en las últimas horas.

«La vida es una sucesión de cambios más o menos inesperados, trascendentales. Y este lo es. Ya sabéis que soy discreto. Yo me he ido sin hacer ruido, casi en silencio», ha comenzado diciendo. «Me voy de Mediaset, tranquilo, agradecido. Han sido 15 años extraordinarios y dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, de buenos momentos, de buenos amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos», ha expresado.

Además, se ha referido a su salida como una «separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, claro, porque es dura, pero amable», aunque ha descartado que haya sido por «jubilación»: «No está en mis planes inmediatos, como he leído por ahí, que me había jubilado. No, no, sencillamente bueno, he cambiado. He entrado en una nueva etapa, en una nueva fase de mi vida», ha aclarado.

Finalmente, aunque ya no estará al frente en Informativos de fin de semana junto a María Casado, sí que ha explicado que eso no significa que descarte embarcarse en otra etapa tanto laboral como vital: «Nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto de vida o un proyecto profesional».