Lleva poco más de una semana en el centro de la polémica tras la controvertida entrevista que le hizo a María Teresa Campos y ya no puede más. A pesar de las explicaciones que dio en su perfil de Instagram, Isabel Gemio ha tenido la necesidad de hablar y desahogarse sobre todo lo ocurrido en estos días. Y lo ha hecho en una exclusiva para la revista ¡Hola! donde ha sido clara y concisa en su defensa, pero también conciliadora con su compañera de profesión que, aunque fue dura en un primer momento, ha terminado por pedir clemencia para la extremeña.

Tras su última etapa en la radio, Isabel se ha reinventado con su canal de entrevistas en Youtube. Está abrumada por todo lo ocurrido en estos días y tiene claro que solo quiere vivir en paz. «Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada», admite de manera tajante. «Solo quiero disfrutar de la calidad de vida que tengo», dice. Y en esa calidad de vida está pasar tiempo con sus hijos y sus amigos, trabajar para su fundación y por supuesto, seguir con su canal.

Ha sido en esta faceta de youtuber donde se ha vuelto a dar de bruces con el escándalo. Admite que ha intentado no alimentar más la polémica tras lo ocurrido con María Teresa, y confirma que no está satisfecha con la charla. Había preparado una entrevista totalmente distinta a la que salió y es algo que la provocó cierta inseguridad, y dice que admite las críticas de quienes vieron la conversación entre ellas y opinan. Pero reconoce que se le ha hecho daño: «Dolieron los insultos que jamás pensé que escucharía de una persona como ella», dice.

«No éramos amigas. Teníamos buena relación, de respeto mutuo y cariño, al menos por mi parte», admite tendiendo una mano para la reconciliación. «Me gustaría tener una conversación tranquila con ella. Pero lo que pase en un futuro no solo depende de mí. Si me llama, yo sí le cogeré el teléfono».

Va a por todas

La mítica presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’ se queja de lo que considera una campaña de «desprestigio, daño moral y maltrato personal y profesional» llevado a cabo por parte de un programa de televisión del que no dice nombre, aunque se sobreentiende que se refiere a ‘Sálvame’. «Me han investigado como si fuera una delincuente, han investigado a mi familia, a las personas que han trabajado conmigo o que pasaron un segundo por mi vida», se lamenta.

Pero no se amilana y anuncia que irá a los tribunales: «Allí sí estoy dispuesta a defenderme y mirarlos a la cara». Según explica, ha recabado toda la información que se ha dicho sobre ella en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez «desde dos mil nueve», y además de emprender acciones Gemio cuenta que va a por todas. «Vamos a pedir amparo a la Academia de la Televisión y a la Asociación de la Prensa. Pero también me dirigiré a las asociaciones de mujeres maltratadas, a ver si esto no se llama maltrato».

Aún así, no piensa dejar que todo lo ocurrido le influya en su día a día. Es feliz con sus hijos, con la vida que lleva actualmente y sigue luchando por sacar adelante los proyectos de su fundación. Profesionalmente hablando además, se siente «respetada por quienes respeto y solo me ocupo de lo que me aporta felicidad y crecimiento interior».