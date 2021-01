Isabel Gemio se defiende de las críticas: «Hay quien no me perdona pero yo soy coherente con mi vida»

Casi sin comerlo ni beberlo, Isabel Gemio se ha visto involucrada en una espiral de polémica nunca antes vista en su dilatadísima carrera como periodista. La entrevista con María Teresa Campos para su canal de Youtube y las críticas por parte de un miembro de su familia después, han colocado a la periodista en el centro de la diana. Gemio continúa defendiéndose y lo hace sin más ganas de alimentar esta controversia pero con la certeza de que ha obrado bien. Además, anuncia que ha puesto ciertas declaraciones contra ella en manos de la Justicia.

La comunicadora ha atendido a los medios de comunicación cuando salía de la compra este martes por la mañana. «No tengo nada que decir, nada que decir», comienza diciendo. No oculta Isabel Gemio que está todo en manos de la Justicia y que «ya hay alguna demanda. Luego hay otras que se pierden porque es el derecho de libertad de expresión». Sin embargo, se queja amargamente de que algunos se aprovechen de eso: «Yo siempre he dicho que soy partidaria del derecho de expresión pero no del de destrucción». La periodista no quiere engordar más la polémica porque dice que «nunca la he necesitado para sobrevivir en mi profesión, así que estoy tranquila, por favor».

Mucha cola han traído también las declaraciones de la sobrina de Gemio en ‘Sábado Deluxe’. En ellas, Anabel acusaba a su tía directamente de «hacer sentir a la gente como un cero a la izquierda» o de «déspota con sus trabajadores y una amargada». Además no le tembló el pulso para cargar contra ella más todavía: «Siempre está enfadada con el mundo. Es su estado natural. No queríamos verla». En esa incendiaria entrevista de la sobrina de la periodista tuvo que entrar telefónicamente su hermano, el padre de Anabel, descolgó el teléfono y pidió perdón públicamente a Isabel por lo que estaba diciendo su hija, a la que acusó de ganar dinero después de «haber vivido en casa de su tía a cuerpo de rey». Al mismo tiempo sacó a la luz que «mi hija estuvo en terapia para sacarla de una muerte segura. En esos años le arreglaron la boca tras su enfermedad y le pagaron toda la ayuda por la enfermedad mental que tuvo».

Sobre estas declaraciones, Isabel Gemio se ha mostrado muy dura: «Es una persona enferma», dice la periodista refiriéndose a una enfermedad mental que sufrió en el pasado este familiar. Muestra su pesadumbre porque su familia haya tenido que entrar a formar parte de esta agria polémica: «No quiero colaborar a que la bola de nieve se haga más grande. Tengo prioridades en la vida para las que necesito mucha energía y mucha salud mental y física».

Isabel Gemio dice estar «tranquila y con mucha paz, duermo muy bien». No obstante, se muestra contrariada por toda esta controversia generada a raíz de su entrevista a la matriarca de las Campos. La presentadora asegura «me da vergüenza. La gente que me conoce de toda la vida… siempre he dicho lo mismo, desde hace 20 años digo lo mismo. Hay quien no me perdona pero yo no puedo hacer más de lo que hago que es ser coherente con mi vida». También agradece «la cantidad de mensajes que estoy recibiendo por una parte de la sociedad que sabe que todo esto no está bien y que está en contra de los linchamientos».

Los reporteros le preguntaron por qué opinión tiene una persona con décadas de experiencia en televisión y radio sobre toda esta polémica: «Vosotros mismos. Yo trato a mis espectadores como personas inteligentes que saben diferencia y valorar lo que es una carrera de 40 años. No he necesitado nunca de la polémica», concluye.