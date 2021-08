Isabel Díaz Ayuso se deshace en halagos con Ibiza en su adiós a la isla

Escapada exprés para Isabel Díaz Ayuso en pleno mes de agosto. Después de un año complicado marcado por la lucha contra la pandemia del coronavirus y la victoria en las elecciones adelantadas del pasado mes de mayo, la Presidenta ha aprovechado para viajar a Ibiza y pasar allí unos días de vacaciones. Muy sonriente y relajada, la madrileña ha estado acompañada por un grupo de amigos, con quienes ha almorzado en un conocido restaurante de la zona. La política ha querido aprovechar al máximo sus días de descanso antes de regresar a Madrid, donde está previsto que el domingo participe en los actos en honor a la Virgen de Paloma.

Vestida con un favorecedor conjunto de pantalón corto en color café, camiseta de tirantes y beis, sandalias a tono y el pelo recogido, Ayuso no ha dudado en atender amablemente a los medios que se han interesado por su presencia en la isla.

“Aquí estamos, en esta isla maravillosa. Estoy encantada y no solo de Ibiza, sino también de la gente que vive aquí, de la gente que lleva años viviendo aquí… yo no la conocía hasta hace muy poco y la verdad es que es sorprendente. Es una isla espectacular y ya no solo es eso, también es la gente que viene de todos los rincones del mundo, especialmente de España a pasar aquí una temporada. Gente que viene desde hace veinte o treinta años y ahora entiendo el por qué”, ha asegurado la política alabando las virtudes de Ibiza, un lugar que para ella es muy especial. Y es que a pesar de que en esta ocasión ha estado acompañada de algunos amigos en lugar de su pareja, lo cierto es que fue hace unos meses cuando se conoció la noticia de su romance con el sanitario Alberto González, gracias precisamente a unas imágenes de la pareja en la isla. No obstante, Ayuso ha querido matizar que su relación con el sanitario no comenzó en Ibiza: “mi amor no tiene nada que ver con Ibiza, es verdad que en Ibiza la cosa se estrenó ahí por todo lo alto”, ha recalcado.

Aunque no se ha visto a Alberto durante toda la jornada, la Presidenta no ha querido pronunciarse sobre si la ha acompañado: “es que de esas cosas no hablo. Yo me dedico a la política solamente”, ha recalcado.

De lo que no ha querido hablar es de su amistad con el cantante Nacho Cano, que ha ejercido como anfitrión de la madrileña durante su visita. No hay que olvidar que el pasado 2 de mayo Cano fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y él le devolvió la condecoración a Ayuso «por valiente y buena presidenta». El artista quería agradecerle que los teatros hubieran permanecido abiertos: “está por ahí, yo que sé”, ha dicho.

Aunque se ha mostrado muy amable con los reporteros, a lo que no se ha animado es a hacer un posado en traje de baño: “yo con este color no puedo, pero vamos, que es una maravilla coger fuerzas en un lugar tan espectacular, o sea que yo siempre que pueda pienso recomendar las Baleares y especialmente Ibiza”, ha asegurado.