Isa Pantoja se convierte en presentadora de ‘Sálvame’ por sorpresa con una misión

Sálvame es uno de esos programas que siempre consiguen sorprender a su audiencia. Prueba de ello es lo sucedido durante la tarde del pasado jueves, día 21 de julio, cuando Isa Pantoja cogía el testigo a María Patiño como perfecta presentadora del programa de las tardes de Telecinco, convirtiéndose así en la inesperada maestra de ceremonias de la jornada.

“Espero que no echéis de menos a María Patiño, porque yo ocupo el mismo espacio en su pantalla”. Con esas palabras, la hija de la tonadillera se iniciaba en una faceta completamente desconocida para ella hasta ahora. Y es que, aunque han sido muchos los espacios televisivos en los que Isa ha estado presente en virtud de colaboradora, en ninguno de ellos nunca había desempeñado una faceta con tantísimas responsabilidades como la que esta supone, más aún teniendo en cuenta que, a lo largo de la historia, la relación entre la hermana de Kiko Rivera con Sálvame no ha sido del todo idílica.

No obstante, y en un intento por dejar las rencillas del pasado atrás, la pareja de Asraf Beno cogía el micrófono con total decisión: “Hemos tenido una relación complicada, pero los amores reñidos son los más queridos”, apuntaba, para después revelar cuál había sido el motivo que le había hecho tomar las riendas y volver a uno de los platós en los que más duros han sido los colaboradores con ella: “Por primera vez me siento en el plató de Sálvame con un objetivo, conseguir que mi prima Anabel se salva esta noche y llegue a la final de Supervivientes”, señalaba, con la mayor contundencia y recibiendo una ovación inmediata por parte del público allí presente. Por otro lado, las cámaras enfocaban a María Patiño “secuestrada”, encontrándose en una habitación sola y amordazada para no interrumpir el discurso de la “nueva presentadora” del programa.

Pero lo cierto es que ni los continuos intentos por parte de Isa Pantoja para hacer que su prima se convirtiera en finalista oficial de Supervivientes 2022 dieron sus frutos. Aunque la prima de la influencer pidió encarecidamente a los espectadores que le mostraran su apoyo a la ex de Omar Sánchez en su duelo particular con Nacho Palau, durante la última gala del concurso Anabel se veía obligada a decir adiós a sus compañeros y a su andadura en los Cayos Cochinos, habiendo demostrado una madurez de la que carecía años atrás, cuando decidió abandonar el reality cuando apenas habían transcurrido unos días desde su inicio.

Ahora, la hija de Bernardo Pantoja puede presumir de salir de la edición con una vida totalmente diferente a la que dejaba atrás hace tres meses. Y es que, aunque pudiera parecer que una pequeña parte de su corazón seguía en Pozo Izquierdo junto a su ex, en cuestión de días saltaba la chispa del amor entre ella y su compañero, Yulen Pereira, con quien ha dado comienzo a una relación sentimental en la que su prima tiene puesta todas sus esperanzas, confiando plenamente en su continuidad.