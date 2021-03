Las aguas continúan revueltas en Cantora, y a la guerra abierta entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, ahora se une una nueva polémica. Esta protagonizada por dos de sus hermanos, Agustín y Bernardo, quien al parecer se vio sin poder entrar en la finca para visitar a su madre, por orden de su hermano pequeño ya que al parecer, llegó acompañado de una persona que tiene una deuda contraída con la tonadillera. Así lo contaba hace unos días lBelén Esteban, y así lo confirmó ayer el DJ con una de sus llamadas en directo a ‘Sálvame’ donde aclaró lo ocurrido, ya que el padre de Anabel Pantoja negó la mayor desmintiendo esta información. Muy enfadado contó cómo su tío Agustín habría prohibido la entrada de su hermano mayor a la casa, a pesar de que este iba a ver a doña Ana.

«Aunque venga con otra persona, Bernardo tiene derecho a ver a su madre. Yo no sé si la historia es verdad. A mí me han dicho que ha ocurrido así, y me parece curioso que no le hayan dejado entrar a ver a mi abuela cuando él siempre ha ido», ha dicho Isa Pantoja en ‘El programa de Ana Rosa’. «Él quería ver a su madre como cuando yo quería ver a la mía, pero claro yo puedo saltar la valla y él no», ha explicado entre risas.

La hija de la tonadillera, que no mantiene ninguna relación ni con su tío Agustín ni con doña Ana, ha vuelto a sacar la cara por su madre negando que esté ‘sometida’ a su tío Agustín. «Mi madre no es tonta y cuando no ha querido ver a nadie ha sido ella la que me escribió a través de otra persona». Y ha contado cómo fue su última visita a Cantora cuando volvió a verse con su madre. «Yo pude hablar con ella, él ni estaba. Le escuchaba de lejos porque estaba en la casa, pero mi madre y yo hablamos a solas».

Doña Ana está, según su nieta, «muy delicada». Por eso Isa está convencida que este recelo de su madre y su tío porque nadie acceda a Cantora no es más que el afán de protección hacia su madre. «No entra nadie que no sean ellos. Mi madre tiene mucho miedo a que llegue alguien y contagie a mi abuela y aunque no sé si Bernardo ha avisado de su visita, si él se planta allí será precisamente porque ha avisado antes».

El cumpleaños de Albertito

El pasado finde de semana Isa celebró el cumpleaños de su hijo. El pequeño Albertito recibió las felicitaciones de familiares y amigos a través de redes sociales, y también hubo una llamada muy especial y muy esperada por todos: la de la intérprete de ‘Marinero de luces’. A diferencia de lo ocurrido en el cumpleaños de la hija pequeña de Kiko Rivera e Irene Rosales, el pasado mes de enero, en esta ocasión todo ha transcurrido por los cauces habituales. «Lo normal en este caso se convierte en extraordinario», ha dicho Ana Rosa Quintana antes de que su colaboradora explicara cómo fue esa felicitación de abuela a nieto.

«Lo felicitó un día antes por la tarde para que estuviera más tranquilo. Estuvo hablando con él por teléfono. Hacía tiempo que Alberto no hablaba con ella y estuvo encantado», ha explicado reafirmándose en la conexión tan especial que tienen la artista y su nieto. Aunque Isa le cogió el teléfono a su madre, la conversación entre ellas no pasó de un simple saludo. «La vi tranquila», ha dicho la colaboradora que de inmediato dejó al cumpleañero y a su abuela charlando solos.

«El domingo lo celebré en mi casa con varios amiguitos del cole de mi hijo. Ella estaba invitada, pero decidió que irá a buscarle otro día y pasar la tarde con él. Mi madre sabe que puede llamar cuando quiera e ir a buscarle, pero me gustaría que se vieran fuera de Cantora porque el niño quiere hacer planes de otro tipo que no sea encerrarse allí».