Hubo un tiempo en el que Dulce Delapiedra era la persona de confianza de Isabel Pantoja. A ella le confió el cuidado y parte de la educación de Isa Pantoja. En 2014, eso se torció tras ser despedida y desde entonces se convirtió en su mayor azote. Ahora, la niñera da escalofriantes detalles sobre las vejaciones que Isa sufrió en Cantora cuando era pequeña. «Ella pedía ayuda y nadie le daba auxilio», dice en su entrevista con Lecturas.

Las palabras de la niñera tienen un destinatario claro: Kiko Rivera. Dulce carga contra él tras dejar caer en Sábado Deluxe las discusiones y problemas con su novio, especialmente cuando ella le llamó llorando: «Es cruel y vergonzoso», cuenta, asegurando que «a Kiko nunca le han gustado las parejas de Isa, pero cuando las deja se hace íntimo amigo de ellas».

La niñera cree que «Kiko ya ha rebasado todos los límites» y está segura de que «no quiere a Isa Pantoja como hermana». Especialmente duro es el episodio que revela cuando el dj le echó agua por encima con una manguera: «La regó. Ella pedía ayuda y nadie le daba auxilio. Lleva humillándola toda la vida», comenta.

Pero no solo Kiko Rivera se lleva la crítica de Dulce. Dulce señala que tanto a ella como a Isa Pantoja le hacían «comer comida caducada cuando ella estaba embarazada» porque «Juan -el hermano de Isabel Pantoja- controlaba la comida. No nos dejaba coger nada de la nevera», dice. También desvela que tenían a Isa sola en el cuarto sin recibir visitas porque «toda la atención de Cantora era para Kiko».

Los desprecios continuaron cuando la joven dio a luz a su primer hijo con tan solo 18 años: «A su hijo le llamaban ‘el otro’, porque ‘el nuestro’ era el de Kiko. Hasta Anabel lo decía así». Dulce se ha despachado a gusto en su entrevista y ha dado un sinfín de titulares que van a dar mucho que hablar.

Isa Pantoja, dolida con Dulce

La primera reacción a las palabras de Dulce han sido las de la propia aludida. Isa Pantoja ha acudido a El Programa de Ana Rosa. Joaquín Prat ha sido muy directo con su compañera: «¿Lo que cuenta Dulce es verdad?». Isa Pantoja, con la voz rota ha admitido que sufrió esas vejaciones: «Me duele que hablen de esas cosas porque yo no las he contado… creo que te respondo».

Isa Pantoja está molesta: «Dulce lleva desde el año pasado diciendo que la habían llamado para hablar, le dije que no. Sí sé que iba a dar una entrevista porque ella decía que estaba harta de que mi hermano diga cosas…yo le dije que no, no hace falta que me defienda ella ni nadie… pero no puedo prohibir nada a nadie, digo que no quiero que lo haga (…) estoy muy enfadada, me molesta, no me agrada hablar de esto», ha dicho.

Por último, ha reconocido que «las cosas las puedo decir yo, que no tengo ningún problema. Además, las cosas que digo, sí tengo pruebas y sí sé lo que digo… otra cosa es que yo siga hacia adelante».