Isa Pantoja acusa a su madre de querer hacerle daño hablando de Anabel

Isa Pantoja ha estallado en directo. La hermana de Kiko Rivera ha reaparecido este 3 de enero en Vamos a ver, espacio de Telecinco en el que colabora. Durante la emisión, la televisiva ha presenciado las imágenes del concierto de su madre, Isabel Pantoja, además se ha podido ver cómo la tonadillera manda un mensaje a su sobrina Anabel Pantoja. «Besitos amor mío y para la niña, que te quiero», dijo la artista durante su actuación.

El malestar de Isa Pantoja

Un mensaje que ha hecho que Isa Pantoja se pronuncia de la manera más contundente hacia la intérprete de Marinero de luces. «Cuando le manda un mensaje a Anabel y a su hija, ella no piensa en si me puede molestar o me puede doler… ¡Hombre! Jode y duele. Y me voy a callar, porque estoy ahora mismo…», ha comentado Isa.

Isa Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Es que me hierve la sangre, no puede evitarlo. Hay muchas veces que, de vedad, pienso que lo hace para hacer daño, es que son ganas de hacer daño. Hacerme daño a mí sola, si no tuviera hijos… no sabéis lo que duele cuando dice de Anabel, ‘un beso para la niña’, es que, de verdad, hay que vivirlo, no es normal», ha indicado al borde de las lágrimas. «Ella está en su burbuja, en su realidad, y no me voy a poner a analizar su realidad. Cuando manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si nos puede doler o molestar, porque también tiene otros nietos», ha proseguido.

Isa Pantoja en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Por suerte hemos estado en Nueva York, y con la familia de mi marido, y da rabia además que estés intentando pasar la página, y estando en la otra punta veas esos vídeos, que me llegan», ha indicado Isa, quien ha podido enterarse durante ese viaje de algunas píldoras del concierto que dio Isabel Pantoja en IFEMA. «Al final me lo vais a poner, lo veo y duele. Veo que llega un momento que le da igual. No es que pase de nosotros, sino que lo hace para hacer daño», ha dicho, tajante.

Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko e Isa, en Madrid. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja ha insistido que ella ya cree que los mensajes que lanza su madre son para «hacer daño» y que a ella le dolería menos si no tuviera hijos, porque «un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente». Sin embargo, sí que ha querido aclarar que sobre la dedicatoria a Anabel sólo siente «envidia sana».