Isabel Pantoja y Asraf Beno fueron fotografiados por las cámaras de Gtres en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, justo antes de iniciar sus vacaciones navideñas. La hija de Isabel Pantoja compartió sus deseos para el 2025 y reveló cómo se siente tras haber anunciado su embarazo. «Muy bien, estoy muy bien. Prefiero quedarme como estoy. Espero que todo le vaya genial a todo el mundo», reveló.

Además, Isa dio algunas pistas sobre la ‘lista de nombres’ que ella y su pareja están barajando para el bebé que esperan. «Tengo posibilidades, pero no hay ninguno que me encante, yo creo que voy a seleccionar de la lista cuatro que me guste y de los que elija que diga él cuál le gusta más y de chica tengo tres que me gusta mucho».