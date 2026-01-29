Athina Onassis, irreconocible en la alfombra roja: el paso al frente de la íntima amiga de Marta Ortega

Rompiendo con su habitual discreción frente a los focos, Athina Onassis, nieta del magnate griego Aristóteles Onassis, ha reaparecido de una manera inesperada en la vida pública. Lo ha hecho el pasado martes, 27 de enero, en la prestigiosa alfombra roja del desfile del diseñador Stéphane Rolland en París, celebrado en el marco de la Semana de la Alta Costura.

Cabe destacar que hacía tiempo que la hija de Christina Onassis no asistía a un evento de este calibre —concretamente desde el pasado mes de julio— y, como no podía ser de otra manera, acaparó todas las miradas desde el momento de su llegada. Sin embargo, su impensada aparición no fue lo único que despertó la atención entre los asistentes. Y es que la imagen que lució fue muy distinta a la que el público recordaba, destacando por encima de todo con un look renovado y un rostro que muchos han llegado a describir como prácticamente irreconocible.

Athina Onassis en el desfile del diseñador Stéphane Rolland en París. (Foto: Gtres)

La heredera del magnate naviero citado posó frente a los medios con un vestido negro de corte midi y una elegante capa a juego que caía sobre los hombros, pero que dejaba al descubierto parte de sus brazos. Como zapatos, optó por unos de salón a juego terminados en punta y, como complementos, prefirió no lucir ningún tipo de joya llamativa, dejando entrever que lo último que quería era llamar la atención —aunque no lo consiguió—. Su pelo no pasó desapercibido, ya que, a comparación de las últimas fotografías que habían trascendido de ella, donde lucía una melena rubia, en esta ocasión la llevaba teñida de un negro intenso a juego con el outfit.

Así, la considerada como una figura histórica del lujo europeo mantuvo en todo momento la serenidad y la sobriedad, siendo fiel al perfil bajo por el que ha optado en los últimos años. De hecho, durante el evento, no pronunció ningún tipo de declaraciones, limitándose únicamente a posar desde la red carpet.

La última aparición pública de Athina Onassis

Athina Onassis llevaba más de seis meses sin aparecer públicamente en ningún evento. Su última cita social tuvo lugar el pasado 6 de julio, cuando asistió al Bal d’Ete, una gala exclusiva que inaugura la Semana de la Alta Costura en París y que se celebra en el Museo de las Artes Decorativas de la capital francesa.

Athina Onassis, nipote ed erede del miliardario greco Aristotele Onassis, era alla festa al Musée des Arts Décoratifs del Palazzo del Louvre a Parigi insieme a royals, imprenditori e celebrities. pic.twitter.com/UCDHN6fFp4 — Bart 👑 Rotocalco sull’aristocrazia 👑 (@BartolucciFabio) July 11, 2025

Fue allí donde coincidió con su íntima amiga Marta Ortega, entre otras muchas figuras destacadas de la alta sociedad. La imagen que lució por aquel entonces dista notablemente de la que acaba de mostrar en su reciente aparición pública. Y es que en ese momento, lejos de optar por una vestimenta sobria, se decantó por un vestido rosa anudado al cuello y una melena rubia que aportaba una mayor luminosidad a su rostro.