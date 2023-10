Irene Urdangarin habla por primera vez sobre Ainhoa Armentia

No es habitual que los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin hablen frente a los medios de comunicación, a pesar de que han pasado gran parte de su vida en el foco mediático. Salvo Pablo Urdangarin, que está más acostumbrado a atender a los periodistas y siempre se ha mostrado atento y cordial, sus hermanos prefieren pronunciarse lo menos posible y mantener un perfil más bajo. Sin embargo, hay ocasiones que se encuentran de frente con los reporteros, como le acaba de ocurrir a la hija de la infanta Cristina.

Irene Urdangarin junto a su madre y su hermano Miguel / Gtres

Irene Urdangarin está en uno de los mejores momentos de su vida. La sobrina de Felipe VI acaba de alcanzar la mayoría de edad, ha terminado el Bachillerato y ahora se va a tomar un año sabático para despejar la mente y volcarse en un proyecto de cooperación antes de empezar la siguiente etapa de su formación. A pocos días del cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, al que se espera que acuda junto a su madre y alguno de sus hermanos, Irene Urdangarin ha llegado a Madrid, donde se ha encontrado con algunos periodistas.

Irene Urdangarin en una imagen de archivo. / Gtres

La nieta de la Reina Sofía llegaba al aeropuerto de la capital vestida de manera deportiva y cómoda, con el pelo recogido y sin maquillaje. Como era de esperar, los reporteros le han preguntado sobre algunas de las cuestiones de actualidad que atañen a su familia, a las que Irene ha respondido de manera breve, pero educada. Aunque la hija de la infanta Cristina suele ser bastante reservada y prefiere guardar silencio, sobre todo en lo que respecta a temas personales, en esta ocasión ha sorprendido al contestar sobre cómo es su relación con la novia de su padre, Ainhoa Armentia. «Muy bien. Muy buena relación con ella», ha dicho la joven. Unas palabras con las que Irene ha zanjado todas las especulaciones de los últimos tiempos en torno a una presunta tensión entre la nueva pareja de Urdangarin y sus hijos.

Irene Urdangarin en el Aeropuerto de Madrid. / Gtres

A pesar de que el divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin todavía no está confirmado de manera oficial, recientemente la infanta Elena dio algunos datos sobre cuándo se podría firmar, lo que hace pensar que es algo más que inminente. De hecho, la relación entre Urdangarin y Ainhoa Armentia está cada vez más consolidada. Eso sí, mientras que la hija de Iñaki Urdangarin ha dejado claro que tiene una buena sintonía con Ainhoa Armentia, no así la madre del ex deportista.

No hace mucho que Claire Liebaert fue preguntada por los periodistas por esta cuestión y dijo que de momento no tenía intención de conocer a la novia de su hijo. Una decisión que, probablemente, tenga que ver con la buena relación que Liebaert siempre ha tenido con la infanta Cristina y que, a día de hoy, aún mantiene.