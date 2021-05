Irene Meritxell, tras su ruptura con Imanol Arias: «Estoy fenomenal»

Era el pasado 5 de mayo cuando se conocía la noticia de que Irene Meritxell e Imanol Arias habían decidido divorciarse tras más de 11 años de relación. Tiempo en el que ninguno de los había valorado su ruptura ni su nueva situación sentimental, hasta que este miércoles, la reconocida fotógrafa ha participado en un showroom en el que se ha presentado la nueva colección de ‘GaoganaSwinWear’, firma de baño de una íntima amiga suya, pero para la que ella trabaja como diseñadora.

Allí ha atendido a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres. La conversación comenzaba hablando de trabajo; de los materiales utilizados, así como la técnica y la manera de confeccionar estos diseños que, además, llevan consigo grandes dosis de cariño y esfuerzo. La expareja del reputado actor ha confesado sus próximos e ilusionantes proyectos profesionales y nos ha declarado su pasión por el trabajo, ya que, para ella, lo más importante en la vida es disfrutar de lo que hace.

Sin embargo, era prácticamente imposible no tocar el tema personal por las recientes novedades que han llegado a su vida en forma de ruptura. Irene Meritxell dice sentirse «muy bien» y «estar fenomenal» pese a haber escrito un punto y final en su larga y bonita historia de amor. Es de esas personas que se considera afortunada en todos los aspectos de la vida. La ex de Imanol Arias cuenta que han acabado bien y haciéndose el menor daño posible: «cuando las cosas se van haciendo con tranquilidad y con cariño, nunca tienes problemas», una reflexión que da la sensación que ella misma podría haber aplicado a la hora de tomar una decisión tan dolorosa como romper con alguien junto al que llevas más de una década de amor.

Si hay algo que a Irene Meritxell le ha servido para mantener la mente ocupada tras su ruptura sentimental, eso ha sido el trabajo. Está en uno de los mejores momentos de su vida, haciendo un sinfín de cosas y enrolándose en varios proyectos: Yo siempre he trabajado. Para mí lo más importante es tener la suerte de poder disfrutar en todo lo que hago, para mi incluso este proyecto, la marca es de ella, pero es una suerte poder mezclar toda la parte creativa. Al final cuando diseñas te da un poco igual si lo que diseñas es ropa, zapatos… «, explica.

Recientemente también ha dado el salto a las tablas, aunque no como actriz: «También tengo mucha ilusión en hacer mi escenografía de teatro», dice, al mismo tiempo que da la receta para ser feliz con lo que haces: «Al final, cuando eres creativa, lo que te apetece es crear situaciones o espacios y no influye tanto, para mí por lo menos, no me parece tan importante que sea una cosa súper importante una empresa, sino levantarte con ganas de terminar un proyecto que te hace ilusión y que te tiene todo el rato activa, al final yo soy un poco así, me gusta más el crear que el pensar que estoy haciendo algo grande. Para mí lo grande es disfrutar de mi trabajo cada día», concluye.