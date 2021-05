No ha podido ser. Imanol Arias e Irene Meritxell se han separado después de once años juntos, tres y medio de ellos casados. Así lo ha confirmado a la revista ‘Semana’ un amigo de la pareja que ha explicado que han decidido romper, aclarando además que «no están juntos desde hace un tiempo». «Se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial, y no sería extraño que se les vea juntos, aunque sea como buenos amigos», añade esta misma fuente.

Este amigo no cierra la puerta a una posible reconciliación entre el actor y la fotógrafa, «como ha ocurrido en otras ocasiones, pero a día de hoy, la realidad es que están separados». Y es que su relación ha atravesado por varias crisis que han incluido también algunas rupturas que han sido temporales. En 2016 ya se daban un tiempo, retomaban su relación y en 2017 volvían a separarse.

Fue en ese momento cuando parecía que lo suyo había llegado a un final definitivo ya que Irene tomaba la decisión de trasladarse a Miami, donde desarrolló su carrera profesional como fotógrafa, exponiendo dos de sus instantáneas en la prestigiosa feria Art Basel, donde también exponía algunos de sus cuadros, la mujer de Borja Thyssen, Blanca Cuesta.

Imanol e Irene se dieron una nueva oportunidad y en esa ocasión lo hicieron por todo lo alto, reafirmando su amor con una boda secreta que tuvo lugar en una notaría de Madrid el 14 de noviembre de 2017. Un enlace en el que destacó la ausencia de familiares y amigos directos, y que inscribieron en el Registro Civil de la calle Pradillo el 27 de noviembre.

Desde ese momento, y como venía siendo habitual en ellos, el matrimonio vivió su relación con la misma discreción con la que se habían dado el ‘sí, quiero’. Irene ha sido un gran apoyo para su marido durante los malos momentos que ha vivido el protagonista de ‘Cuéntame’ debido a sus problemas con Hacienda, que aún están por resolver.

El intérprete vasco y su compañera de serie, Ana Duato, tienen pendiente verse las caras con la justicia por un supuesto delito de fraude fiscal, cometido entre los años 2009 y 2015. Un litigio por el que la Abogacía del Estado pide 28 años de cárcel y multas que ascienden a 16 millones de euros para los dos. Y aunque el actor ya reintegró un total de 2,4 millones y su compañera 900.000 euros, ambos están a la espera de que la Audiencia Nacional ponga fecha para la celebración del juicio.

Hasta que llega el momento, Imanol Arias está centrado en su trabajo. En la actualidad compagina el teatro con la televisión, está de gira con la obra ‘El coronel no tiene quien le escriba’ de Gabriel García Márquez, y en su agenda más inmediata se encuentra el comienzo de las grabaciones de la temporada número 22 de la serie con la que se ha convertido en el intérprete mejor pagado del panorama nacional, cobrando, según ‘Semana’, 60.000 euros por capítulo. En esta nueva temporada, de la que aún no se conocen detalles, lo único que ha trascendido es que el compartirá plató con su hijo Daniel, nacido de su matrimonio con Pastora Vega.