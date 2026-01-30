Sevilla se prepara para la primera gran boda del año: la de María Eugenia González-Serna -hija del siempre recordado Rafa Serna- y Juan Molina Ponce. La joven de 30 años anunciaba hace unos meses su paso por el altar con el futbolista, con el que lleva varios años de discreta relación y que ahora pondrá el broche de oro con su sí, quiero, frente a numerosos rostros conocidos.

Todos los detalles de la boda de la hija de Rafa Serna

Si hace unos meses fueron Alberto Herrera y Blanca Llandres los que reunieron a la jet set de Andalucía para celebrar por todo lo alto su historia de amor, ahora es el turno de María Eugenia. Este próximo sábado 31 de enero pasará por el altar en una boda que ha generado una gran expectación mediática por los rostros VIP que harán su entrada en la parroquia de Santa Cruz, en pleno corazón de Sevilla y uno de los templos religiosos más visitados de la capital hispalense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MªEugenia González-Serna (@marugsl4)

Esta boda llega justo un año después de la de su hermana, la actriz Magdalena González-Serna, que también invitó a muchos asistentes VIP a su enlace matrimonial. Precisamente, uno de los mayores atractivos de este enlace será el desfile de celebrities -y sus correspondientes looks- que habrá-. Entre ellas, Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera, Mariló Montero y previsiblemente Rocío Herrera -si su agenda en Nueva York no se lo impide-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hacienda La Soledad (@haciendalasoledad)

Tras la ceremonia religiosa, tanto los recién casados, como sus familiares y amigos se desplazarán hacia una de las fincas de moda de la provincia y que es la favorita para muchos sevillanos: la Hacienda la Soledad, un cortijo del siglo XVI ubicado en Alcalá de Guadaíra que es conocida por su arquitectura tradicional y amplias zonas de exterior -aunque previsiblemente, por el tiempo, el convite será en uno de sus salones de interior-.

El vestido de la novia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MANOLO GIRALDO (@manolo_giraldo)

Pese a la discreción de la joven -aunque su apellido es muy conocido entre la jet set de Sevilla-, también ha trascendido a los medios uno de los mejores secretos guardados para cualquier novia: su vestido nupcial. Aunque se desconoce cómo será el resultado final, se conoce que María Eugenia ha delegado y depositado su confianza en Manolo Giraldo, el mismo modisto qiue firmó el traje de su hermana Magdalena hace justo un año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MªEugenia González-Serna (@marugsl4)

Durante todos estos meses, Maru -así es como la llama su entorno más cercano-, ha compartido cómo ha vivido esta espera hasta el gran día, así como su fiesta de pedida o sus despedidas de soltera. También publicó una serie de imágenes del día en el que se comprometió con, dentro de unas horas, su futuro marido: «Paso a paso, pero Dios primero. SÍ QUIERO, quiero hoy y quiero siempre. Algo especial tenía esa cena, la mejor propuesta de mi vida, casarme contigo. Gracias por elegirme para caminar a tu lado. 31-01-2026 llega pronto y llega bonito».