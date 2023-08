Si bien hace unos días trascendió que Miguel Bosé fue asaltado en México, ahora, María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal han vivido una escena similar, en la madrugada del pasado viernes 25 de agosto. Un grupo de encapuchados asaltaron con violencia su domicilio, ubicado en la localidad sevillana de Gines, sustrayendo una cantidad de dinero que no ha trascendido por ahora. Por ahora, la investigación policial sigue en curso para poder dar con la identidad del grupo de atracadores.

Singer Maria del Monte and journalist Inmaculada Casal during the Manuel Carrasco concert in Seville on Friday June 02, 2023.

Tras lo ocurrido, la tonadillera se pronunció ante los medios de comunicación, todavía con un nudo en la garganta al recordar aquel fatídico episodio. Reconoció que «se han llevado todo», aunque también agradeció que gracias a Dios porque no hay que lamentar «ninguna desgracia personal». Ahora, ha sido Inmaculada quien ha seguido los pasos de la cantante, pese a que siempre se mantiene en un segundo plano.

Inmaculada Casal ante los medios de comunicación / Gtres

«A nosotras no nos gusta hablar, María habló ayer porque tenemos mucho respeto al trabajo que estáis haciendo, no queríamos que esto trascendiera, pero una vez que lo ha hecho deciros que estamos en shock, horrorizadas, no dormimos», ha comenzado diciendo. «Han atacado mi casa, mi intimidad, mi habitación, cinco tíos encapuchados y nos han dejado sin nada. Se han llevado todo lo de nuestra vida, que hemos tenido con todo nuestro cariño. Nosotras vivimos aquí desde hace 24 años. Nunca pensamos que esto nos pudiera ocurrir a nosotras, porque somos personas normales. Ni vivimos en una urbanización de lujo ni ganamos cifras millonarias», ha proseguido en su escalofriante relato.

Inmaculada Casal ha asegurado que tenían medidas de seguridad en casa y que por ese motivo no se esperaban este episodio. «No dormimos y ha sido horroroso. Ha sido una experiencia traumática. Qué estés durmiendo y te despiertes por un ruido y veas a cinco encapuchados en tu casa y que te obliguen a darles todo lo que tienes», ha añadido, dejando claro que «ahora vamos a invertir todo nuestro dinero en hacer un búnker».

Inmaculada Casal junto a María del Monte / Gtres

Sin embargo, tanto María el Monte como Inmaculada agradecen estar «sanas y salvas». «Que nadie se preocupe. Muchas gracias a todos por el interés y cariño, pero tenemos que dejar trabajar a la justicia, a la investigación y a la policía judicial de la Guardia Civil y que ellos lleven el asunto. Nosotros debemos de parar. No podemos estar 24 horas hablando de lo mismo», ha proseguido, pero también ha querido destacar que, en una situación como esta, María sacó las fuerzas necesarias para actuar ante su público después de lo sucedido: «María se portó como una campeona. Se fue a la feria de Antequera a cantar con esto. Con una ansiedad que no puedes ni hablar, imagínate cantar. Pero dijo: mi público me está esperando, la gente ha pagado una entrada, un respeto al trabajo de los demás y me lo tengo que comer».