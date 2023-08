Íñigo Onieva se tira por un puente en plena luna de miel

La luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está dejando momentos memorables y afortunadamente los marqueses los están compartiendo con sus seguidores. En un primer momento les acusaron de estar guardando silencio por proteger una exclusiva, pero el tiempo ha demostrado que no es así. La revista de cabecera de Tamara Falcó, según la periodista Pilar Vidal, pagó mucho dinero para poder publicar la boda de la marquesa de Griñón. Por eso muchos pensaban que había una segunda parte y que también mostrarían la luna de miel, pero ha habido un cambio de planes.

Tamara Falcó ha firmado un contrato con una empresa de viajes para promocionar su luna de miel en África. La primera parara fue Ciudad del Cabo, donde estuvo en un lujoso hotel. Después realizó un safari en el Parque Natural de Kruger y ahora ha cogido un avión para viajar a Zambia, en el sur de África. Toda esta aventura la ha vivido junto a Íñigo Onieva, quien se ha animado a practicar un deporte de riesgo que no ha dejado indiferente a nadie.

El empresario se ha tirado por un puente. Literalmente. Íñigo Onieva ha hecho puenting durante sus vacaciones y ha mostrado cómo ha sido este momento a través de sus redes sociales. Su estancia en Zambia ha empezado por todo lo alto y quiere que todo el mundo se entere de lo bien que se lo está pasando en su viaje de novios.

Íñigo Onieva exprime al máximo su luna de miel

El empresario ha sido muy discreto durante los primeros días de su luna de miel. Ha estado sin compartir nada un tiempo, pero después se ha lanzado a las redes para contar cómo estaba siendo su experiencia en África. Lo que nadie esperaba era que después de el Parque Natural de Kruger viajara a Zambia para practicar puenting. La adrenalina que ha generado le ha animado a mostrar el momento exacto en sus redes.

Tamara Falcó ha vivido esta escena de cerca, pero ella no se ha animado a seguir los pasos de su marido. La marquesa prefiere realizar otras actividades. Dentro de poco viajarán a la Polinesia Francesa, donde tienen reservado un hotel de lujo. ¿Cuánto les habrá costado todo este viaje? El precio no es apto para todos los bolsillos, pero los marqueses posiblemente no hayan pagado nada o hayan pagado mucho menos. ¿El motivo? Es un intercambio comercial. Desde que aterrizaron en Ciudad del Cabo han mencionado a la misma agencia de viajes.

Tamara Falcó dice no a los deportes de riesgo

Tamara no ha hecho puenting, pero ha hecho otra cosa mucho más atractiva para sus seguidoras: publicar fotos de todos sus conjuntos. Nada más aterrizar en Ciudad del Cabo publicó un vídeo explicando que había cometido un error. No se había llevado ropa de abrigo y estaba pasando mucho frío. Sin embargo, esto no le ha impedido posar con sus mejores galas.

Haciendo gala a todo lo que ha aprendido de su madre, Tamara Falcó ha lucido sus mejores conjuntos. Botas altas, sombreros, camisas de lino y un sinfín de prendas que le han convertido en la famosa más glamurosa de África.