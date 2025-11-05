Íñigo Onieva se está convirtiendo en una figura habitual de eventos sociales. Aunque en un principio prefería no formar parte de este mundo VIP (a pesar de mantener una relación sentimental con Tamara Falcó), el empresario parece estar cambiando de opinión. El pasado 7 de octubre acudió al décimo aniversario del restaurante Tatel, y este 4 de noviembre ha reaparecido frente a los focos en el centenario de la Denominación de Origen Rioja en Madrid. En el primer acto, su presencia se debía única y exclusivamente al apoyo que quería mostrar al equipo, mientras que en el segundo, su labor ha ido más allá, ya que ha confesado ser imagen de la marca del vino mencionada.

No obstante, más allá del compromiso profesional con el que cumplió durante el desarrollo del evento, Onieva también tuvo una actitud muy diferente a la de otras ocasiones con la prensa. De hecho, dejando a un lado su norma no escrita de no hablar sobre su vida privada, llegó incluso a pronunciarse acerca de las recientes memorias publicadas por su suegra, Isabel Preysler.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el centenario de la Denominación de Origen Rioja en Madrid. (Foto: Gtres)

La apodada como la reina de corazones confesó en su autobiografía que, a pesar de todo el revuelo que ocasionó la infidelidad de Onieva a Tamara, finalmente había conseguido considerarle como un hijo más. Unas palabras que el propio Íñigo ha querido agradecer a su llegada al evento. «Fue muy emocionante escucharlo. Siempre lo he sentido así en casa, pero escucharlo públicamente fue muy bonito», confesaba, dejando más que claro que el perdón de su suegra es una realidad y que entre ellos no existe ningún tipo de mala relación. En ese momento, la marquesa de Griñón, que se encontraba a su lado, quiso aprovechar la oportunidad y deshacerse en halagos hacia la obra literaria de su madre. «Ha puesto muchísimo esfuerzo. Y creo que era el momento para que ella contara su versión», señalaba.

Por otro lado, Íñigo también se mostró más romántico que nunca, y al ser preguntado por las cualidades que destacaría de su mujer, no dudó en dedicarle toda una declaración de amor en público. «Destaco demasiadas cosas de ella, no tenemos tiempo aquí para enumerarlas. […] Su alegría y su bondad, que eso no se encuentra en mucha gente. El no tener maldad es algo excepcional», expresaba, añadiendo que durante las maratones que había protagonizado en las últimas semanas, se había convertido en su mayor talismán con su apoyo constante.

Sobre su carrera profesional, Onieva compartió que estaba muy contento porque había conseguido «convertir su pasión en su trabajo». Según sus palabras, los beneficios de Casas Salesas continúan siendo excelentes y es por ello por lo que se ha decidido a fundar otro proyecto «que estará enfocado con el mundo del vino». Para terminar, los reporteros quisieron preguntar al matrimonio sobre la posibilidad de ampliar la familia, y aunque Íñigo prefirió abstenerse de responder, alegando que «prefiere mantener su vida privada para él», Tamara sí que aseguró que ojalá ocurriera, aunque destacaba que ya tenían 4 perros y que ellos ya se consideraban una gran familia.