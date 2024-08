"Un infierno diario" más allá de Arkano: otros concursantes que no hablan bien de ‘Supervivientes’

Supervivientes es uno de los concursos más conocidos de la televisión actual. Se trata de un programa en el que un grupo de concursantes famosos convive en una isla desierta con las herramientas mínimas para sobrevivir durante aproximadamente tres meses. Para muchos, haber formado parte del casting en alguna de las ediciones ha sido una gran oportunidad para aumentar su fama, sin embargo, para otros ha sido una auténtica tortura. Es el caso, por ejemplo, de Arkano, el rapero que participó en la última temporada del reality y que, según sus propias palabras, ha experimentado un «infierno diario» en los Cayos Cochinos.

«Nos trataban muy mal pero es que así consiguen ese punto de desesperación tan real», comenzaba a relatar el cantante ante los micrófonos del podcast El sentido de la birra. «Hubo un momento en que me quise ir. Estar en Supervivientes es vivir un infierno diario», añadía. Sus palabras no eran las primeras que un ex concursante del programa pronunciaba hablando mal de la organización y de su propia experiencia. Y es que a Arkano le sigue una larga lista de participantes que no han escondido su malestar con el trato recibido durante el reality.

Gorka Ibarguren, compañero de edición del rapero, también ha arremetido contra la producción del programa, confesando su decepción tras la expectativas con las que entró al concurso. «Sí estaba guionizado. Yo pensaba que iba a un concurso de happy flower: a cazar a pescar… y me encontré que al final era un TV show», manifestaba durante una entrevista concedida a Diario Vasco. «Más que inventar, magnifican las tramas. Detrás de las cámaras hay como doscientas personas. Tú te despiertas y tienes una cámara así ya apuntándote a tus ojeras», sentenciaba.

Laura Matamoros también renegó del formato con un duro comunicado en el que dejó entrever que existía cierta manipulación dentro de la organización de Supervivientes: «Desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa, veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia», escribía. La hija de Kiko Matamoros continuaba expresando que su concurso fue mucho mejor que lo que el programa mostró en pantalla, dejando entrever que la organización siempre destacaba a ciertos participantes frente a otros.

Pero, aunque estos tres concursantes son algunos de los últimos que han viajado hasta Honduras, lo cierto es que las primeras críticas surgieron mucho antes. De hecho, Veronica Romero, que se convirtió en finalista en el año 2006, también se pronunció sobre su experiencia, confesando su descontento con los resultados: «No se puede ganar con el 90 y tanto por ciento de los votos siempre. Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual», reconocía en el podcast Me falta calle.