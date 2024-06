La desconocida faceta de Adara Molinero, al descubierto en el estreno de ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero ha regresado a la parrilla televisa de la mano de Supervivientes All Star, una edición especial del reality que ha reunido a los concursantes más icónicos del programa para enfrentarlos en una aventura aún más extrema que la que vivieron en un pasado. La que fuera ganadora de Gran Hermano VIP 7 era una de las claras favoritas por el público, sin embargo, su aterrizaje en Honduras no ha sido el esperado. Y es que al enfrentarse al mítico salto del helicóptero, Adara se vio sobrepasada por el miedo y decidió no hacerlo.

«Venía con mucha ilusión, pero no sé qué me ha pasado aquí. Ha sido ver esto y empezar a recordar mi edición y no puedo, me da pánico, tengo terror a volver a pasarlo así de mal […] Me da miedo el hambre y estar tirados en la arena. Es todo durísimo», le confesaba a Jorge Javier en riguroso directo. Envuelta en un mar de lágrimas, la madrileña escuchaba las palabras de su madre y del presentador desde las instalaciones de la cadena de Fuencarral, pero proseguía incidiendo en que no se veía capacitada: «No, de verdad que no puedo, me viene todo a la cabeza, todo lo que sufrí, no puedo», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

Tras esta escena, la continuidad en el concurso de Molinero quedaba completamente en el aire, ya que será en las próximas entregas cuando descubriremos si finalmente ha decidido regresar a España o si, por el contrario, dejará los miedos a un lado para enfrentarse a este nuevo reto profesional. Pase lo que pase, lo cierto es que la segunda llegada de Adara a Honduras ha dejado al descubierto una versión propia que, hasta ahora, era completamente desconocida para el público.

Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Mediaset)

Si bien en sus anteriores participaciones en distintos espacios televisivos, Adara ha mostrado siempre una personalidad de ganadora nata, lo cierto es que la actitud por la que optó durante la primera gala de Supervivientes All Star ha destapado su faceta más débil. Aunque en muchas ocasiones la hemos visto derrumbarse delante de las cámaras, lo que nunca había hecho hasta ahora es activar el protocolo de abandono. Es por ello por lo que muchos han considerado que la apodada como la ‘reina de realities’ ha experimentado una cambio irreconocible en su personalidad. Un cambio del que ella misma hizo referencia con sus propias palabras: «La gente me conoce. Siempre lo he dado todo. Pero no sé que me ha pasado al llegar aquí», decía.

Según han publicado diferentes expertos en la web Redacción médica, Adara podría haber sufrido una crisis desencadenada por una determinada situación. De acuerdo con estas mismas líneas, la influencer ha experimentado una carga significativa debido a la presión y a la constante preocupación de no verse capacitada para cumplir con las expectativas establecidas por sus logros anteriores.