La imágenes de Iñaki Urdangarin (55) y Ainhoa Armentia (44) disfrutando de unos días en Baqueira Beret y más concretamente, de La Pleta, el refugio de su todavía familia política, que durante décadas fue uno de los lugares felices de la Familia Real y uno de los escenarios más recurrentes del ex jugador de balonmano con la Infanta Cristina (57), hasta la interrupción de su matrimonio en enero de 2022, ha puesto patas arriba -otra vez- a la familia del Rey Felipe VI.

Según ha desvelado este jueves la periodista Marisa Martín Blázquez en El programa de Ana Rosa, las reacciones a la última salida de la pareja no se han hecho esperar. «A la Infanta Cristina no le ha gustado absolutamente nada. Si hubiera ido con sus hijos, entendería la historia, pero no acepta que haya ido con su actual pareja», ha expresado.

Asimismo, la periodista ha desvelado que al Rey Felipe VI, lo sucedido le ha parecido una «falta de respeto no solo a su hermana en calidad de lo familiar, sino también de cara a la Familia Real. Me cuentan que Iñaki le propuso a Ainhoa ir a pasar el fin de semana previo al día de San Valentín. Su intención era pasar allí todo el fin de semana. Sin embargo, cuando se entera la seguridad Real de que él esta allí, inmediatamente le ordenan que salga del domicilio. Estuvo allí exactamente 16 horas. Cuando llega allí, me confirman que Iñaki va a un lugar donde recoge unas llaves de acceso directo al domicilio».

Una información que ratificó en el día de ayer Joaquín Prat. «Han pernoctado en una vivienda que es propiedad de una empresa que se cede a los miembros de la Familia Real. Es la misma casa a la que iba el Emérito, el actual Rey, toda la familia… entre ellos, Urdangarin y la Infanta Cristina hasta no mucho antes de la publicación de las imágenes con Armentia, hace un año», señaló.

La última vez que vimos a uno de los miembros de la Familia Real en La Pleta fue en 2021, tan solo un mes antes de la tormentosa ruptura de los ex duques de Palma, tras ver la luz las imágenes de Urdangarin con Armentia dando un romántico paseo de la mano junto a la playa de Bidart, en Francia. Precisamente, fue a la Infanta Cristina, que puso rumbo hasta el Valle de Arán, durante un viaje en familia para disfrutar de unos días en la nieve.

La Pleta, situada a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y construida sobre una estructura de piedra, es el lugar donde se refugiaban los Reyes eméritos, Juan Carlos y Doña Sofía tras pasar la Navidad en Zarzuela para celebrar la Nochevieja con su familia directa y disfrutar de las pistas de esquí del enclave desde que la estación de esquí abrió por primera vez sus puertas en los años 60. Desde entonces, era habitual que padre e hijos disfrutaran de las vacaciones invernales aquí.