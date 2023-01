La Infanta Cristina un año después del comunicado: un giro de 180º y un misterio en el aire

Ha pasado un año desde que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaran la interrupción de su relación matrimonial. El 24 de enero de 2022, cinco días después de que la revista Lecturas publicase el reportaje en el que se veía a Iñaki Urdangarin paseando en una playa cercana a Bidart de la mano de Ainhoa Armentia, la Agencia EFE distribuía un breve texto con la decisión oficial del matrimonio a raíz de esta noticia: «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», rezaba el texto.

Ha sido, hasta la fecha, la única reacción oficial por parte de los ex duques de Palma sobre su relación y, por el momento, no se tiene constancia de los trámites de divorcio. “Cosas que pasan y que gestionaremos en familia”, dijo entonces el ex deportista. Unas palabras a las que se sumó su hijo mediano, Pablo, que se ha convertido en involuntario protagonista de la historia. Mientras que doña Cristina está volcada en su familia y en su faceta profesional, la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia cada vez está más afianzada.

Un año después de que se hiciera público el comunicado, la vida de los dos principales protagonistas ha experimentado un importante cambio, pero más en el caso de doña Cristina. La hermana de Felipe VI reaparecía en público hace apenas unos días en Atenas, ciudad a la que se trasladó para asistir al funeral de su tío, el Rey Constantino. Un triste acontecimiento que, sin embargo, ha supuesto el reencuentro de los Reyes don Felipe y doña Letizia no solo con el Rey Juan Carlos, sino también con las Infantas Elena y Cristina y sus hijos. La última vez que se vio una imagen así fue en la despedida de la Infanta Pilar, poco antes del estallido de la pandemia, a comienzos de 2020.

Volcada en su trabajo y en sus hijos -en especial en Irene, que todavía vive con ella-, al borde de los 58 años, en los últimos meses, la Infanta Cristina ha experimentado una metamorfosis a nivel físico. Un cambio que se hizo especialmente evidente la pasada semana, durante los actos con motivo de las exequias de Constantino.

La hermana de Felipe VI pasó por quirófano el pasado 22 de diciembre para someterse a una intervención de cataratas. Sin embargo, no ha sido esto lo único que ha cambiado en el físico de la Infanta. Más delgada, doña Cristina empezó por su pelo y, más adelante optó por quitarse la verruga que tenía en el lado izquierdo del rostro. Unos retoques que le han dado un aspecto rejuvenecido.

Después de unos años de distanciamiento motivados por el estallido del Caso Nóos, la relación entre doña Cristina y la Familia Real se encuentra en un punto de acercamiento. De hecho, incluso en la página web de la Casa de S.M. el Rey se hizo referencia a la presencia de la Infanta doña Cristina en el funeral del hermano de la Reina Sofía.

Los Reyes Juan Carlos y Sofía, acompañados por las Infantas Elena y Cristina, en el funeral por el Rey Constantino de Grecia. ➡️https://t.co/Ghxdxodbjt pic.twitter.com/ZsqwfoQpXh — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 16, 2023

En el caso de Iñaki Urdangarin, el ex duque de Palma ha consolidado su relación con Ainhoa Armentia, que no solo se ha divorciado de su marido, sino que, además, le ha presentado a sus hijos y a otros miembros de su familia. Algo que no ha sido recíproco, al menos por ahora.

Un varapalo inesperado

La noticia de la relación entre Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin fue toda una sorpresa para propios y extraños, en un momento en el que el ex duque de Palma estaba a punto de conseguir la libertad condicional y más cerca que nunca de volver a poder disfrutar de una vida familiar como antes. Un varapalo para la Infanta Cristina que, en los últimos años, se enfrentó a todo y a todos, para apoyar a su marido, contra viento y marea y que, a día de hoy, sin noticias del proceso de divorcio, sigue luciendo su alianza. Algunas fuentes apuntan a que este se producirá con la mayoría de edad de su hija menor, dentro de unos meses, aunque para resolver esta incógnita, parece que todavía habrá que esperar.