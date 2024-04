El inexplicable tatuaje de Alejandra Rubio que ha desatado todo tipo de burlas

«Tostadas con tomate, un café y un piti» es la frase que Alejandra Rubio ha decido tatuarse en uno de sus hombros. Así lo ha mostrado ella misma en su perfil oficial de Instagram, donde ha publicado una fotografía que deja al descubierto la nueva tipografía que adorna su piel. Como era de esperar, la peculiar expresión que ha querido fijar para siempre en su cuerpo ha generado todo tipo de reacciones y opiniones al respecto, tanto buenas como malas.

«Será broma, ¿no?», «¿En serio te has tatuado eso?», «No me gusta, parece de coña», «Que cosa más absurda y ridícula», «Eso dentro de unos añitos lo querrás quitar», «Mira que tatuarse esa tontería…», «Morcilla frita con torreznos», «Café con leche in plaza mayor», escribían algunos de los internautas de la red social mencionada, desatando todo tipo burlas hacia el tatuaje. Sin embargo, no todos los seguidores de la joven han sido tan críticos, y es que hubo otros que argumentaron que cada uno es libre de marcar su cuerpo como lo desee: «¿Por qué opinan si nadie se lo ha pedido?», «Me encanta», «Pues me gusta bastante», «¿Qué tiene de malo? ¿A quien hace daño?», «Dejad que la chica viva su vida como a ella le dé la gana. Qué vida más aburrida tenéis algunos», señalaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

En medio del debate que se ha generado alrededor del tatuaje, hay personas que piensan que podría tratarse de una frase que tiene un significado cercano a su abuela recién fallecida, María Teresa Campos. No obstante, por ahora, Alejandra Rubio no se ha pronunciado al respecto, ni para defenderse de las críticas ni para explicar la razón por la que habría decidido plasmar esta llamativa frase en su hombro.

Una nueva etapa

En el mismo post, la hija de Terelu Campos también ha compartido, con sus más de 290 mil seguidores, imágenes recientes de sus últimos días, donde se encuentra desde un anochecer hasta un video de ella misma soplando las velas de su 24º cumpleaños, sin olvidarnos de una fotografía del perro de Carlo Costanzia, el joven que está conociendo sentimentalmente.

Alejandra Rubio en Madrid./ Gtres

Tal y como destapó la revista Semana con un reportaje en exclusiva, Alejandra está viviendo un romance con el hijo de Mar Flores, una historia que le ha posicionado en el centro del huracán mediático de los últimos meses. Pese a sus intentos de querer vivir su noviazgo lejos de las cámaras, sus pasos se han convertido en uno de los más seguidos del momento, protagonizando fotografías posteriores donde se les ve ilusionados el uno con el otro.

Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’./ Mediaset

Por otro lado, Alejandra Rubio se encuentra completamente volcada con su carrera televisiva. Además de colaborar en el programa Así es la vida, la nieta de María Teresa Campos también desempeña el papel de defensora de su tía, Carmen Borrego, durante su paso por Supervivientes, algo que está a punto finalizar tras el abandono por prescripción médica de la mencionada.