El importante paso adelante de Irene Urdangarin y Juan Urquijo

Meses después de conocerse su noviazgo, Irene Urdangarin y Juan Urquijo han dado un importante paso en su relación. Con motivo de la celebración de la preboda de Victoria López-Quesada, prima de la madre de la joven, con el empresario Enrique Moreno de la Cova, la pareja ha acudido por primera vez en público a una velada familiar juntos.

Todo ocurrió en la noche del pasado viernes, 30 de agosto, cuando los invitados al gran enlace matrimonial se reunieron en el restaurante madrileño La Favorita para disfrutar de las horas previas al gran día. Irene y Juan fueron fotografiados a su llegada con sus respectivos hermanos, quienes también formaban parte de la larga lista de invitados. A ellos se unieron otros nombres importantes de la jet set española como Fernando Fitz-James Stuart o Boris Sajonia-Coburgo Gotha, entre otros.

Juan Urquijo en la boda de su hermana, Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. (Foto: Gtres)

La celebración se alargó hasta medianoche, tal y como ha publicado este miércoles la revista ¡Hola! Algunos invitados decidieron irse después a Gunilla Club, una conocida discoteca de la capital, pero no fue el caso de Juan e Irene. Ambos abandonaron el establecimiento inicial en el coche del hermano de Teresa Urquijo, al que se unió Miguel Urdangarin.

Irene y Miguel Urdangarin llegando a la boda de Victoria López-Quesada. (Foto: Gtres)

Así, la pareja acudió por primera vez de la mano a un evento familiar. Cabe destacar que, en los últimos meses, la hija de la infanta Cristina pasó una larga temporada en Camboya como voluntaria, por lo que han tenido que lidiar con la distancia. Es por ello por lo que Irene no pudo ir a la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, el pasado mes de abril. No obstante, parece que los kilómetros no han sido un impedimento para ellos ya que las fotografías publicadas por la revista del saludo dejan entrever que su relación avanza por el mejor de los caminos.

El look de invitada de Irene Urdangarin

Más allá de que debutó públicamente al lado de su pareja en la preboda de Victoria López-Quesada, lo cierto es que para Irene se trataba de una importante celebración por la gran amistad que mantiene con la novia desde pequeña. De ahí que no quisiera perderse el evento y que eligiera un estilismo que volvía a dejar en evidencia su pasión por Massimo Dutti. Una marca que también eligió horas antes para dar un paseo con su madre.

La infanta Cristina, con Irene Urdangarin. (Foto: Gtres)

Para la preboda, tal y como se puede ver en el reportaje de la revista ¡Hola!, Irene Urdangarin lució un vestido largo de la firma española mencionada, que pertenece a una colección lanzada en 2021, por lo que ya no se encuentra a la venta. Se trata de un diseño con un estampado geométrico en color marrón que cuenta con un escote recto, unos tirantes años, un cuerpo ajustado y una falda suelta. Pero la joya de la corona es la espalda, la cual se queda completamente al aire con un estilo cut out.