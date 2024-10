El importante e inesperado papel de Mariano Rajoy en ‘La Revuelta’

Mariano Rajoy se ha convertido en el protagonista indirecto de La Revuelta, espacio presentado por David Broncano. Y es que, tras dejar la política, el que fuera presidente del Gobierno de España ha regresado a su puesto como registrador mercantil en Madrid.

La historia en la que el nombre de Rajoy acaparó toda la atención fue contada en primera persona por Jorge Ponce, colaborador habitual del citado espacio y socio del presentador y Ricardo Castella, ya que fueron ellos quienes fundaron la productora Encofrados Encofrasa SL en 2021.

David Broncano presentando ‘La Resistencia’. (Foto: Gtres)

En medio de la emisión, Ponce, que se sentó en el mítico sillón marrón, mostró un documento oficial relacionado con un trámite administrativo de la citada productora. Proceso que ha sido revisado y firmado por el propio Mariano Rajoy. «Esto es un papel sobre nuestra productora. Aquí lo ves, Registro Mercantil de Madrid», dijo Ponce mientras señalaba el papel. Segundos después leyó con emoción que la firma era de «Mariano Rajoy Brey». «Nos ha hecho los papeles Mariano», indicó eufórico mientras el público no daba crédito al relato que estaba contando.

El presidente Mariano Rajoy en un evento. (Foto: Gtres)

Los miembros del equipo no pudieron evitar sorprenderse al descubrir que el ex presidente había sido la persona encargada de gestionar este trámite burocrático. Como era de esperar, esta anécdota no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. De hecho, la cuenta oficial de La Revuelta no ha dudado en compartir este momento. «Vas a flipar con esta casualidad. Esto es un documento de un trámite que tenía que hacer la productora en el Registro Mercantil. Una chorrada que le llegó a él. Estamos destinados a que venga», se puede leer en X (antiguo Twitter).

Vas a flipar con esta casualidad. Esto es un documento de un trámite que tenía que hacer la productora en el registro mercantil. Una chorrada que le llegó a ÉL. Estamos destinados a que venga. Prometemos no botellas con tapones en el catering del camerino pic.twitter.com/vW9JR9yw9u — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2024

Mariano Rajoy, quien fue presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, regresó a su profesión como registrador mercantil tras dejar dejar atrás su etapa en el mundo de la política.

Una invitación formal

Una vez Jorge Ponce terminó de contar lo ocurrido, David Broncano no dudó en hacer una sugerencia a Mariano Rajoy. El presentador invitó formalmente a Rajoy, pero no como ex político, sino en calidad de experto en registro mercantil. «Recordemos que es posible, se le ha invitado, pero en calidad de registrador. Si quiere venir un día a hablar del registro, le esperamos», anunció. «Nos comprometemos por escrito a que solo se hacen preguntas sobre el registro», añadió Ponce en clave de humor.