El impactante cambio físico de Paula Echevarría en tres años

11 de abril de 2011. Ese fue el día que Paula Echevarría dio a luz a Miki, su hijo en común con el ex futbolista del Málaga Club de fútbol, Miguel Torres, y se prometió a sí misma empezar un plan de recuperación para ponerse en forma y recuperar su figura lo antes posible. Algo, cabe destacar, que no tendría nada que ver con una aprobación externa de su aspecto físico, sino con sus ganas de sentirse mejor consigo misma. Y dicho y hecho.

En las últimas horas, Paula Echevarría, que en su reaparición pública tras el nacimiento de su segundo hijo confesó que la maternidad a los 30 era «muy diferente» que a los 40 porque notaba «más calma y más tranquilidad»; ha compartido con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, su impactante cambio físico en este tiempo. La que fuera protagonista de Velvet ha publicado una imagen actual y otra de cuando quedaba algo más de un mes para el nacimiento de su hijo. «7 de marzo del 2021 vs. 7 de marzo de 2024. Me sigue pareciendo alucinante», ha escrito la actriz junto a las imágenes.

Paula Echevarría en una imagen de su perfil de Insagram / RRSS

En estos tres años, Paula Echevarría ha logrado perder los treinta y tres kilos que cogió durante el embarazo de Miki y tras dar a luz. Un momento que concidió, además, con el cumplimiento a raja tabla de otro propósito: dejar de fumar. Es digno de mención, en este sentido, que, según los expertos, al privar de nicotina al organismo, el metabolismo se enlentece, se consume menos, aumenta el deseo de comer, especialmente alimentos calóricos y grasos y aumenta la ansiedad; lo que provoca que una media de 4-5 kg.

La clave de Paula Echevarría para lucir espectacular

La ex de David Bustamante se ha tomado muy en serio su recuperación y durante los últimos tres años, ha encontrado en el deporte y una dieta saludable a sus mejores aliados. «La recuperación a los 31 años fue sin esfuerzo. Yo soy delgada, siempre me he mantenido en mi peso. Engordé 21 kilos con Daniella y sin esfuerzo volví a mi peso. En este segundo embarazo cogí 25 kilos y me quedé embarazada con 43. He tenido que poner de mi parte para recuperarme, aunque no he hecho un esfuerzo sobrehumano pero sí me he cuidado», contó en una entrevista para la revista Telva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Desde hace varios meses, Paula Echevarría practica Ballet Fit, una disciplina que fusiona la técnica de la danza clásica con el fitness, y que cada vez es más habitual entre las celebridades en Estados Unidos y el Reino Unido. «Se trata de una sesión de 55 minutos en la que se trabaja la fuerza, la coordinación, la tonificación, el equilibrio y la flexibilidad implicando todo el cuerpo en los ejercicios cardiovasculares al ritmo de música de piano al inicio y final de la sesión, y con hits musicales en los bloques más intensos», señalan en la página web del centro de entramiento de Paula.