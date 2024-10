Las imágenes que confirman lo que Froilán y Belén Perea se esfuerzan en negar

Aunque en repetidas ocasiones Froilán y Belén Perea han asegurado que tan sólo mantienen una relación de amistad, lo cierto es que los rumores sobre la existencia de un posible romance entre ambos no han cesado. De hecho, recientemente, estas conjeturas se han avivado más que nunca tras salir a la luz unas fotografías que han vuelto a poner en duda si verdaderamente son simples amigos. Las cámaras del programa Fiesta han sido las encargadas de difundir uno de sus últimos planes por Madrid, y la complicidad que han mostrado ha vuelto a generar todo tipo de especulaciones al respecto.

Tal y como ha contado el espacio televisivo de Mediaset, el nieto de Juan Carlos I y la influencer disfrutaron de una cita nocturna por las calles de Madrid, concretamente en un conocido bar de tapas situado en el barrio de Chamberí. Aunque el hijo mayor de la infanta Elena estuvo pendiente de que nadie sacara ninguna fotografía de su cita, se dejó llevar y protagonizó varios momentos de química con Perea, abrazándose en una actitud muy cariñosa.

Froilán y Belén Perea en un bar de tapas de Madrid. (Foto: Mediaset)

Cuando salieron del local, la pareja se encontró con uno de los Gemeliers, con quien estuvieron hablando durante un largo rato. Cuando se despidieron, dieron un paseo dados de la mano hasta llegar a la casa de la creadora de contenido, lugar donde el hermano de Victoria Federica pasó la noche. Sin duda, se trata de una larga lista de gestos de cariño que, para el propio paparazzi que consiguió inmortalizar el momento, son muy significativos.

Froilán y Belén Perea paseando de la mano por Madrid. (Foto: Mediaset)

«Yo llevo meses siguiéndoles y hasta este momento no les había captado de esta manera, el paso que han dado ya es de relación, la cosa se les ha ido de las manos. Cada vez que los veo van a más. Cuando Froilán viene a España duerme en casa de ella, se queda ahí todos los días, ni siquiera se va a casa de su madre», explicaba el paparazzi, Sergio Garrido, desde el plató del programa presentado por Emma García.

Sergio Garrido y Alexia Rivas en el programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Aunque para Garrido, el nieto del emérito ha dado un gran paso con la que podría ser «su amiga especial», para Alexia, colaboradora del formato, no es para nada así. «Tengo mil amigas en común con Froilán y también con Belén y me aseguran que no son pareja y que nunca lo van a ser. Ellos se han estado enrollando durante mucho tiempo, lo que comúnmente conocemos como amigos con derecho a roce, vamos», confesaba. «Los vamos a ver besarse porque se gustan, pero nunca les vamos a ver como algo más, si en ocho años que llevan enrollándose no lo han hecho, no lo van a hacer ahora. No son novios y por lo que me cuentan a mí no lo van a ser nunca», sentenciaba.