Carmen Lomana demuestra ser una auténtica Barbie con el bañador viral de Zara

La fiebre de la nueva película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, no deja de aumentar. Y si no, que se lo digan a Carmen Lomana, quien ha sorprendido por las playas de Marbella luciendo un bañador rosa, de tirante fino con el logotipo de la ficción. Un diseño de Zara que ya se encuentra agotado al hacerse viral con el que ha elevado el glamour de la ciudad malagueña.

Carmen Lomana en Marbella / Gtres

Lomana se ha metido de lleno en el papel de la muñeca más famosa de 59 y ha añadido a su cuidado estilismo playero los accesorios correspondientes porque diva se nace. La socialité ha incorporado unas gafas estilo eye cat de pasta blanca al igual que las que lucía Barbie en la primera edición que se comercializó.

Carmen Lomana durante sus vacaciones / Gtres

Ha completado este look estival con un gran sombrero de paja y un collar de perlas a juego con los pendiente. Orgullosa de la combinación que ha hecho, la colaboradora no ha dudado en compartir unas imágenes en su perfil de Instagram, donde reúne ya más de medio millón de seguidores. «Buenos días. Ayer disfruté tanto de un estupendo día de playa . Temperatura y mar perfectos y yo feliz con él regalo que me hizo Sandra. Traje de baño rosa de la colección de Barbie», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Cada año, Carmen Lomana hace las maletas y se desplaza hasta el que es su retiro de verano por excelencia, donde comparte tiempo con amigos y disfruta de los planes más exclusivos de la zona. Son, sin duda, unas vacaciones de lo más especiales para ella después de que el pasado mes de mayo anunciara que se había notado un bulto tras su oreja. Tras varios exámenes médicos determinaron que tenía un tumor que tuvo que ser extraído.

Carmen Lomana en la playa / Gtres

Posteriormente, fue intervenida el 4 del mencionado mes en la clínica Ruber. «Las mujeres siempre dicen del pecho, pero hay cosas que son igual o peor que el cáncer de pecho», dijo en un primer momento en Espejo Público. «Lo noté este verano, no le hice ni caso. Noté que tenía un bulto al ponerme los pendientes, al peinarme… Hace menos de un mes, una amiga me dijo: ‘¿tú estás loca? inmediatamente al médico0», explicó la televisiva. Tras una resonancia y una punción, le dieron el diagnóstico: un tumor de parótida. «Es muy grave, si no te lo cogemos a tiempo hace metástasis por el cerebro. Yo me quedé…», comentó, visiblemente emocionada, ya que pudo coger a tiempo la enfermedad.

«Un tumor no tiene que llegar a crecer, pero en este caso creció hacia dentro y ese es el problema, que si hubiera estado un poco más, probablemente esto termina en un cáncer», indicó, revelando así más detalles . «A mí no me gusta quejarme, yo lo que doy es gracias a Dios y a los médicos. He tenido el Doctor Naranjo y el Doctor Chamorro que lo han dado todo», finalizó.